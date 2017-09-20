20.09.2017 | 13:57

Несколько веток, одна из которых очень крупная, оторвало ветром еще недели три-четыре назад, говорят прохожие на улице 8 Марта. Тогда по всему городу погода наломала дров.

В большинстве случаев коммунальщики уже успели очистить территории, но только не здесь. Ветви просто отодвинули подальше от тротуара, на газон за 9-м домом, чтобы не мешали ходить.

Так и оставили, несмотря на то что кучи видны даже с дороги, по которой ежедневно проезжают тысячи машин.

«Конечно, убрать их надо. Значит, такое ЖЭУ», - отметил пензенец.

«Тут приходили работали из «Зеленстроя». Ту сторону чистили, а эту нет. Это домовые, наверное», - добавила пожилая горожанка.

Специальные комиссии из районной администрации регулярно проводят рейды и штрафуют нерадивых коммунальщиков за нарушение правил благоустройства. Только или проверяющие сюда никак не доберутся, или управляйка никак не реагирует на их предписания. Главное - результат налицо.