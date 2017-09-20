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Общество | Для перевозки пензенцев в «Яндекс.Такси» приобрели 50 иномарок

20.09.2017|08:59
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50 новеньких иномарок теперь будут перевозить пензенцев и гостей города, пользующихся услугами «Яндекс.Такси».

50 машин Nissan Almera в торжественной обстановке на площадке автосалона «Арбеково-Мотор» были переданы представителям таксопарка «Прайм».

«Отныне наше такси, помимо того, что оно безопасно, удобно в использовании и доступно по цене, становится более комфортным для наших пассажиров», - пояснил генеральный директор компании «Прайм» Сергей Скрягин.

Автомобили Nissan, которые уже отправляются в работу, оснащены всем необходимым для того, чтобы горожане, предпочитающие «Яндекс.Такси», чувствовали себя уверенно и спокойно. В каждой машине установили детское кресло, средства зарядки и современные системы безопасности.

«От лица компании «Арбеково-Мотор», официального дилера Nissan в г. Пензе, я спешу поздравить жителей города с тем, что они могут пользоваться такси нового уровня и могут ощутить комфорт автомобилей марки Nissan», - обратился к пензенцам генеральный директор ООО «Арбеково-Мотор» Александр Москаленко.

Кстати «Яндекс.Такси» не только расширяет собственный автопарк, но и помогает многим горожанам трудоустроиться.

«Мы приглашаем на работу водителей со стажем вождения от пяти лет и желанием работать в нашем парке», - заключила директор по персоналу компании «Прайм» Екатерина Кириллова.

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