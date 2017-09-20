20.09.2017 | 18:31

11 канал объявил о начале нового сезона. С сентября 2017 года для зрителей, которые не имеют возможности смотреть любимый телеканал в эфире или в кабеле, организована трансляция телеканала «Наш дом» в Интернете - на сайте penzainform.ru, в разделе «Телевидение», на вкладке «Онлайн».

Корреспонденты информационной службы оперативно расскажут о том, что происходит в областном центре и за его пределами. Новостные блоки выходят 11 раз в сутки.

В этом году в эфире 11 канала увеличен объем развлекательных и познавательных программ, запущена серия новых авторских проектов. Среди них передачи Андрея Вержбовского о наших прославленных земляках, редактора службы новостей Елены Волкой «Четвертая власть», а также не имеющая аналогов на российском телевидении - «Чего хочет девушка».

«Этот проект был создан для того, чтобы людям города Пензы показать, как много у нас красивых, интересных, милых девушек, женщин, потому что проект начинается от 18 лет и, в принципе, не ограничен возрастными рамками», - рассказала автор передачи Вера Ежатнова

В программе «Чего хочет девушка» смогут принять участие все пензенцы. Каждый месяц они будут голосовать за своих любимых героинь и выбирать мисс сентябрь, мисс октябрь и так далее.

Не забывает телеканал «Наш дом» и о молодежи. Зрителям готовят сюрпризы ведущие полюбившейся многим программы «Общага 2.0».

«Новый сезон будет еще интереснее предыдущего. В первую очередь это новые темы, это очень интересные разносторонние гости, которые будут приходить к нам в студию и про которых мы будем делать сюжеты», - пояснила ведущая программы «Общага 2.0» Мария Мельникова.

Горячая пора наступает и у главных помощников горожан - ведущих программы «Служба 11».

«Начинаются дожди, текут крыши в массовом порядке. Мы особое внимание уделим этому вопросу. Кроме того, не все дороги за лето были отремонтированы, соответственно сейчас, когда начнутся лужи, когда пешеходы будут обрызганы, когда автомобили будут попадать в ямы, пробивать колеса, мы тоже на это обратим особое внимание. Конечно же, обращайтесь к нам, звоните 300-911. Мы с удовольствием приедем к вам и постараемся помочь», - подчеркнул ведущий «Службы 11» Сергей Федотов.

Фанаты спорта могут быть уверены, что 11 канал покажет не только выступления любимых сборных в информационных обзорах, но и трансляции самых интересных и значимых состязаний.

«Начинаются регулярные чемпионаты у наших команд мастеров, естественно, скоро будут поволжские и российские турниры по, как мы говорим, профильным видам. Естественно, единоборства самых разных мастей. Все это вы увидите в наших программах», - поделился ведущий передачи «Спорт на 11» Владимир Тер-Казаров.

Интересно будет и самым маленьким зрителям 11 канала. Для них в эфире неустанно работают Чуча, добрый кот Муля и мышка Пи.

«Будем веселиться, танцевать, а самым активным мы подарим призы», - обратилась к юным пензенцам персонаж передачи «В гостях у Мули».

В сетку вещания телеканала «Наш дом» уже включен контент для поклонников многосерийных фильмов с захватывающими сюжетами.

«Уже в сентябре можно посмотреть замечательный сериал Первого канала «Судьба на выбор», а в октябре всех зрителей ждет чудесный, великолепный исторический сериал «Адмирал», - сообщил главный редактор ТРК «Наш дом» Владимир Белов.

Встречайте новый телевизионный сезон вместе с 11 каналом.