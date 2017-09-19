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Общество | Виктор Кувайцев заявил о завершении этапа ремонта дорог в 2017 году

19.09.2017|11:29
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В Пензе завершены работы по программе «Безопасные и качественные дороги», намеченные на 2017 год. Об этом глава городской администрации Виктор Кувайцев заявил в воскресенье, 17 сентября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на областной минстрой, в общей сложности в 2017-м должно было быть отремонтировано почти 9 км федеральных дорог, более 11 км региональных и свыше 78 км - местных.

«Сейчас ведется работа по составлению и уточнению перечня объектов для включения их в программу «Безопасные и качественные дороги» по городу Пензе на 2018 год», - рассказал Виктор Кувайцев.

По словам мэра, в начале октября данный проект будет представлен губернатору Ивану Белозерцеву.

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Гость|19.09.2017 11:55|

penzainform.ru писал(a):

работа по составлению и уточнению перечня объектов для включения их в программу «Безопасные и качественные дороги» по городу Пензе на 2018 год»
Смотрите как бы не пришлось латать "безопасные дороги 2017"))) Деньги то не все наверное отмыли.... Путепровод на 8 марта тому показатель. Асфальт размазали, а в бюджете наверное заложено было как кап.ремонт моста.

Гость|19.09.2017 12:11|

Еще два месяца можно дороги делать, пока белые мухи не полетят. И Свердловский мост в эксплуатацию пора запустить, и начать строительство нового капитального моста вместо платного понтонного. Понтонный, кстати, в эти выходные затонул (ушло под воду одно звено

Гость|19.09.2017 12:13|

А Площадь Ленина когда начнут делать? Еще весной все раскопали, а что делать до сих пор не придумали...

Гость|19.09.2017 12:15|

Чкалова тоже завершили? Там еще конь не валялся: все в раскопках...

Гость|19.09.2017 12:18|

...завершены работы по программе «Безопасные и качественные дороги», намеченные на 2017 год.

?????????????????? А как же ул.Сухумская ?

Вряд ли успеют до 30 сентября!

Гость|19.09.2017 12:18|

Спланируйте строительство выезда с ул.Антонова на Измайлова мимо церкви к детской ж/д.Один несчастный выезд возле стадиона Восток не справляется с потоком. А еще бы набережную вдоль Сурской Ривьеры

Гость|19.09.2017 12:20|

16 сентября на М-5 возле Трофимовки стояли 4 часа в пробке...из-за ремонта дороги.

Гость|19.09.2017 12:26|

Бардак!

Гость|19.09.2017 13:05|

Гость писал(a):

16 сентября на М-5 возле Трофимовки стояли 4 часа в пробке...из-за ремонта дороги.
Аналогично!

Ничего подобного в Пензе не помню.

Дорожники, из-за своей неорганизованности, создали коллапс. Скорая помощь, с включенными маячками, не могла проехать

Имя: Гость
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