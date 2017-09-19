В Пензе завершены работы по программе «Безопасные и качественные дороги», намеченные на 2017 год. Об этом глава городской администрации Виктор Кувайцев заявил в воскресенье, 17 сентября.
Как сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на областной минстрой, в общей сложности в 2017-м должно было быть отремонтировано почти 9 км федеральных дорог, более 11 км региональных и свыше 78 км - местных.
«Сейчас ведется работа по составлению и уточнению перечня объектов для включения их в программу «Безопасные и качественные дороги» по городу Пензе на 2018 год», - рассказал Виктор Кувайцев.
По словам мэра, в начале октября данный проект будет представлен губернатору Ивану Белозерцеву.
penzainform.ru писал(a):Смотрите как бы не пришлось латать "безопасные дороги 2017"))) Деньги то не все наверное отмыли.... Путепровод на 8 марта тому показатель. Асфальт размазали, а в бюджете наверное заложено было как кап.ремонт моста.