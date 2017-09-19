19.09.2017 | 11:29

В Пензе завершены работы по программе «Безопасные и качественные дороги», намеченные на 2017 год. Об этом глава городской администрации Виктор Кувайцев заявил в воскресенье, 17 сентября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на областной минстрой, в общей сложности в 2017-м должно было быть отремонтировано почти 9 км федеральных дорог, более 11 км региональных и свыше 78 км - местных.

«Сейчас ведется работа по составлению и уточнению перечня объектов для включения их в программу «Безопасные и качественные дороги» по городу Пензе на 2018 год», - рассказал Виктор Кувайцев.

По словам мэра, в начале октября данный проект будет представлен губернатору Ивану Белозерцеву.