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Общество | В Росгвардии рассказали об эвакуации пензенцев из торговых центров

19.09.2017|13:00
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В региональном управлении Росгвардии кратко прокомментировали работу сотрудников на объектах, откуда в понедельник, 18 сентября, эвакуировали жителей Пензы.

«На всех адресах работали специалисты инженерно-технических групп Росгвардии. Ни на одном из проверенных объектов угроза не подтвердилась. Опасных предметов не обнаружено», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним: эвакуация из крупных торговых центров - «Пассажа», «Арбата», «Высшей лиги», «Проспекта», «Коллажа», «Ленты», «Суворовского» и ряда других - вызвала волнения среди пензенцев. Озабоченные горожане выкладывали фотографии и писали о происходящем в соцсетях.

В региональных управлениях МВД, МЧС и ФСБ ситуацию не комментируют.

Источник — Фото Андрея Мадонова
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Гость|19.09.2017 13:25|

penzainform.ru писал(a):

Ни на одном из проверенных объектов угроза не подтвердилась.
Так все-таки телефонный терроризм?

Гость|19.09.2017 13:31|

да ладно. туповаятая акция по демонстрации боеготовности спец.служб.

Гость|19.09.2017 13:59|

Гость писал(a):

по команде подконтрольной власти пендосам с высшего уровня.
Да, петька, алкаш это открыто говорит с трибун, не стесняясь. Наносят экономический урон всеми способами дабы нам Крым стал тяжкой ношей ...

Имя: Гость
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