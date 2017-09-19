19.09.2017 | 13:00

В региональном управлении Росгвардии кратко прокомментировали работу сотрудников на объектах, откуда в понедельник, 18 сентября, эвакуировали жителей Пензы.

«На всех адресах работали специалисты инженерно-технических групп Росгвардии. Ни на одном из проверенных объектов угроза не подтвердилась. Опасных предметов не обнаружено», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним: эвакуация из крупных торговых центров - «Пассажа», «Арбата», «Высшей лиги», «Проспекта», «Коллажа», «Ленты», «Суворовского» и ряда других - вызвала волнения среди пензенцев. Озабоченные горожане выкладывали фотографии и писали о происходящем в соцсетях.

В региональных управлениях МВД, МЧС и ФСБ ситуацию не комментируют.