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Общество | В Пензенской области очистили 450 гектаров лесополос вдоль дорог

19.09.2017|15:08
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил очистить придорожные лесополосы от мусора и сухостоя.

«Речь идет об имидже пензенского региона. Сухие деревья, мусор вдоль дорог сразу сигнализируют об отсутствии порядка», - пояснил он.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, лесополосы, примыкающие к дорогам федерального и местного значения, занимают 510 гектаров, их протяженность составляет 170 километров.

Санитарная очистка 450 гектаров уже выполнена. Оставшуюся территорию (в Белинском, Бессоновском, Камешкирском, Пензенском и Сосновоборском районах) необходимо привести в порядок до 1 октября.

«До этой же даты, согласно графику, нужно расчистить от мусора и сухостоя лес вдоль трасс межмуниципального и регионального значения. Протяженность лесополос - 1 556 километров», - уточнили в пресс-службе.

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