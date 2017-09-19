19.09.2017 | 14:46

На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся во вторник, 19 сентября, депутаты рассмотрели вопрос о снижении платы за тепло для жителей 119 многоквартирных домов.

Как доложил заместитель мэра Юрий Ильин, это одно- и двухэтажные дома, имеющие централизованное отопление и построенные до 1999 года. Практически во всех них принято непосредственное управление собственниками.

«Основная часть домов не оборудована приборами учета теплоэнергии, и расчеты с поставщиками ресурса производятся по нормативу. Для таких домов установлены самые высокие нормативы потребления теплоэнергии: 0,033 Гкал\кв. м для одноэтажных домов и 0,0325 - для двухэтажных.

Для сравнения: норматив потребления теплоэнергии на отопление жилья в типовых 5-9-этажных домах, построенных до 1999 года, - 0,0262 Гкал\кв. м. В зависимости от площади квартиры платеж может доходить до 4 000 рублей в месяц», - говорится в докладе Юрия Ильина.

Между тем, по данным социального управления, среди жильцов этих 119 домов субсидии на оплату ЖКУ получают только 20 семей.

Самые большие суммы начисляются жителям 75 домов, получающим теплоэнергию от АО «Пензтеплоснабжение», ОАО «Энергоснабжающее предприятие» и ООО «ГКС Энерго».

Эти дома расположены на улицах Мебельной, Бумажников, Зарубина, Лодочной, Ботанической, Стрельбищенской, в Пограничном проезде, поселке Лесном, Совхозе-Техникуме, Фестивальном проезде, 1-м Окружном проезде и ряде других.

Их жители неоднократно обращались в администрацию города с жалобами на чрезвычайно высокую плату за тепло, хотя некоторые строения уже признаны аварийными и в перспективе будут расселены.

Поэтому для жильцов 75 домов предлагается установить дополнительные меры социальной поддержки в виде частичной оплаты услуги отопления в размере 20% от ежемесячно начисляемой суммы.

Окончательное решение депутаты примут на ближайшей сессии городской думы.