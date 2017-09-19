19.09.2017 | 15:14

Обычные посетители управления пенсионного фонда - те, кому больше 55. А тут на Коммунистическую, 34, явились десятки студентов и школьников. Они пришли не за справками и пособиями, а за знаниями.

«В русском языке понятие «пенсия» идет со времен Петра I, который вводит пенсионное обеспечение для морских офицеров», - рассказала студентам сотрудница ПФР.

С посещения музея ведомства стартовал День пенсионной грамотности. Он проходил одновременно во всех регионах России. Его главная цель - повышение уровня информированности молодежи.

После экскурсии начался урок, который проводила заместитель начальника Управления ПФР в г. Пензе.

«Чем же занимается пенсионный фонд? Какие функции? Первое и самое главное - это назначение и выплата пенсий. Хотя эта функция у пенсионного фонда не очень-то давно, всего с 2001 года», - сообщила зам. начальника.

Участникам акции меньше 20 лет, но большинство уже интересуются, как сделать так, чтобы в старости получать достойное финансовое обеспечение.

«Я экономист будущий. У меня в моей профессии бухгалтера как-то все это интересно. Социальные пенсии - что это, для чего, для кого», - призналась студентка Екатерина Рассева.

Во время необычного урока старшеклассникам и студентам раздали специальные издания, которые в доступной форме рассказывают все о пенсии в России.

Такие лекции для молодежи специалисты будут проводить вплоть до декабря.