Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|19 сен 2017|20:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+17oC
Завтра | Ясно |
  69.68  |  $  58.10
 

Общество | В Пензе сотрудники ПФР провели урок для школьников и студентов

19.09.2017|15:14
Печать

Обычные посетители управления пенсионного фонда - те, кому больше 55. А тут на Коммунистическую, 34, явились десятки студентов и школьников. Они пришли не за справками и пособиями, а за знаниями.

«В русском языке понятие «пенсия» идет со времен Петра I, который вводит пенсионное обеспечение для морских офицеров», - рассказала студентам сотрудница ПФР.

С посещения музея ведомства стартовал День пенсионной грамотности. Он проходил одновременно во всех регионах России. Его главная цель - повышение уровня информированности молодежи.

После экскурсии начался урок, который проводила заместитель начальника Управления ПФР в г. Пензе.

«Чем же занимается пенсионный фонд? Какие функции? Первое и самое главное - это назначение и выплата пенсий. Хотя эта функция у пенсионного фонда не очень-то давно, всего с 2001 года», - сообщила зам. начальника.

Участникам акции меньше 20 лет, но большинство уже интересуются, как сделать так, чтобы в старости получать достойное финансовое обеспечение.

«Я экономист будущий. У меня в моей профессии бухгалтера как-то все это интересно. Социальные пенсии - что это, для чего, для кого», - призналась студентка Екатерина Рассева.

Во время необычного урока старшеклассникам и студентам раздали специальные издания, которые в доступной форме рассказывают все о пенсии в России.

Такие лекции для молодежи специалисты будут проводить вплоть до декабря.

0
0
0
0
Гость|19.09.2017 20:38|

Молодёжи популярно объяснили, что до пенсии они не доживут.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!