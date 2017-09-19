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Общество | В Пензе перезахоронят останки бойца, поднятые поисковиками

19.09.2017|12:41
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В среду, 20 сентября, в 11:00 на территории братских могил Мироносицкого кладбища (ул. Захарова, 21) пройдет церемония перезахоронения останков уроженца села Богословка Пензенского района Ивана Николаевича Куршева, родившегося в 1912 году и числившегося погибшим с сентября 1941-го.

Напомним: в августе этого года останки красноармейца нашли поисковики в Ярцевском районе Смоленской области. Они смогли прочитать медальон и установить имя бойца. Командир отряда «Ярцево» обратился в ИА «ПензаИнформ» с просьбой помочь найти родных погибшего фронтовика.

ИА «ПензаИнформ» опубликовало информацию и дало контакты поисковиков. На 11 канале прошел сюжет, в котором рассказывалось о поисках родственников Ивана Куршева. Вскоре нашлись его сноха и внук.

«16 сентября, в годовщину освобождения города Ярцева от немецко-фашистских захватчиков, состоялось прощание с погибшими воинами и церемония отпевания, после чего останки красноармейца Ивана Куршева вместе с его именным медальоном были переданы представителю поискового отряда «Поиск-вездеход» для перезахоронения на родине», - сообщили в администрации Пензы.

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