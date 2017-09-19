19.09.2017 | 18:07

В колледже информационных и промышленных технологий открылся гуманитарный склад для студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Мы готовы вам помогать развиваться, учиться, достигать новых высот в профессионализме, творчестве, поэтому двери центра будут для вас всегда открыты», - произнесла зам. директора Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий Наталья Чистякова.

После торжественного перерезания красной ленты первым из нуждающихся были вручены социальные наборы. В пакетах средства гигиены, продукты питания и канцтовары.

Анастасия Сидорович приехала учиться в Пензу из Белинского района. Первокурсница говорит, что такая гуманитарная поддержка ей просто необходима.

«Здесь много предметов, которые нужны, если человек живет в общежитии. Допустим, я. Я живу в общежитии, и мне этот набор тоже пригодится», - отметила Анастасия.

Кстати, воспользоваться гуманитарной, юридической и психологической помощью в новом центре смогут как учащиеся средних специальных учебных заведений, так и студенты вузов. Достаточно обратиться в «Студфонд».

«Как идея образовалась у нас? В Пензе есть фонды, но они рассчитаны просто на людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Нет фонда, которой взаимодействовал бы со студенчеством. И так родилась идея: почему бы не создать фонд, который будет взаимодействовать со студенчеством», - пояснил куратор регионального фонда поддержки студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, Дмитрий Волков.

Пополнить склад сможет любой житель региона. В первую очередь принимаются нескоропортящиеся продукты, канцтовары и одежда.

Подобные гуманитарные точки в скором времени должны появиться и в других учебных заведениях города.