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Общество | В Пензе может измениться облик улиц Московской, Гладкова и Октябрьской

19.09.2017|10:25
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В понедельник, 18 сентября, в администрации Пензы прошла презентация дизайнерских проектов реконструкции центра города. Напомним: речь шла о площадях - Привокзальной, имени Ленина и Фонтанной, скверах, а также нескольких улицах. Все мероприятия планируется провести в соответствии с планом реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Так, по мнению архитекторов, на пешеходной части улицы Московской мостовая находится в хорошем состоянии, которое достаточно просто поддерживать. Кроме того, следует максимально озеленить пространство, поставить новые скамейки и урны, организовать функциональное освещение. Проект предусматривает создание новых пешеходных переходов и ступеней вдоль фасадов зданий, а также высадку 65 деревьев.

Еще один объект - улица Гладкова. Здесь авторы проекта предлагают оптимизировать проезжую часть, установить дополнительное освещение, устроить зоны отдыха, привести зелень в порядок и посадить 31 новое дерево.

Что касается улиц Октябрьской и Московской (от Бакунина до Октябрьской), то специалисты отмечают нехватку мест отдыха, отсутствие летних террас и ряд других недостатков. На этой территории предлагается создать парковки, высадить 11 новых деревьев, разбить цветники и несколько расширить пешеходную часть.

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Гость|19.09.2017 10:40|

Опять же, плитку на Московской менять нужно...

Гость|19.09.2017 10:58|

А вонь на Московской куда денут?

Имя: Гость
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