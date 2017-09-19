19.09.2017 | 13:52

В понедельник, 18 сентября, мэр Кузнецка Сергей Златогорский на оперативном совещании в городской администрации поднял вопрос о подключении к отоплению так называемого неблагополучного жилого фонда.

«Прошу все службы обратить внимание на тех, кто отключен за долги, как они собираются зимовать. Есть списки семей, нужно еще раз посмотреть, обновить базу данных и отработать каждый адрес», - подчеркнул Сергей Златогорский.

Кроме того, перед центром коммунальных платежей поставили задачу плотнее работать с должниками и, по возможности, предлагать им схему реструктуризации задолженности, чтобы избежать крайних мер.

Кстати, с 1 по 30 сентября во втором по величине городе области объявлен месячник по погашению задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Тем, кто оплатит задолженность и ЖКУ за август 2017 года, будут списаны пени.