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Общество | Прощание с А. Кондратьевым пройдет 20 сентября в Центре культуры и досуга

19.09.2017|14:13
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Прощание с первым главой администрации Пензенской области Александром Кондратьевым состоится в среду, 20 сентября, в Центре культуры и досуга (бывший ДК имени Кирова) с 14:00 до 15:00. Он скончался 18 сентября на 71-м году жизни.

Губернатор Иван Белозерцев, председатель Заксобра пятого созыва Валерий Лидин, главный федеральный инспектор Дмитрий Каденков, глава Пензы Валерий Савельев и глава администрации города Виктор Кувайцев выражают соболезнования родным и близким советского и российского политического деятеля.

Гражданская панихида пройдет с 14:45 до 15:00.

Александр Кондратьев родился 24 августа 1947 года в Пензе. Он начал трудовой путь учеником токаря на заводе «Пензмаш», получил высшее образование, отслужил в армии, вернулся на завод мастером, потом стал инженером.

Затем почти 20 лет Александр Андреевич трудился в сфере бытового обслуживания населения. Он организовал для пензенцев строительство многих объектов, среди которых бывшие здания «Рембытехники» (ул. Суворова), Дома быта (ул. Московская), мебельного комбината (ул. Измайлова), химчистки (ул. Литвинова) и другие.

24 октября 1991 года указом Президента РСФСР Бориса Ельцина Александр Кондратьев был назначен главой администрации Пензенской области. 11 мая 1993-го освобожден от должности в связи с истечением срока полномочий.

С 1994 по 1996 год Александр Кондратьев являлся председателем совета директоров «Пензкредитинвестбанка», с 1997 по 1998 возглавлял совет директоров ОАО «Пензенский элеватор», затем до 2001 года работал директором по общим вопросам этого предприятия.

В 2001-м стал заместителем директора ООО «Старкон».

Александр Кондратьев был награжден значком «Отличник бытового обслуживания населения» и медалью ВДНХ. В 1986 году ему присвоили звание «Заслуженный работник бытового обслуживания населения РСФСР».

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