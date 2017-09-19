19.09.2017 | 14:31

10 миллионов рублей будет потрачено в 2017 году на реконструкцию площади Ленина в Пензе. Об этом сообщила начальник финансового управления администрации города Ольга Завьялкина на заседании комиссии гордумы, состоявшемся во вторник, 19 сентября.

По словам Ольги Завьялкиной, остальные средства будут освоены в 2018 году, когда на главной площади организуют основные работы.

«Сейчас мы пока только принимаем решение о том, как будет идти реконструкция. Проектно-сметная документация проходит экспертизу до 1 октября, после этого начнутся конкурсные процедуры, которые занимают 40-45 дней - до середины ноября», - уточнил заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

До конца этого года проведут лишь предварительные работы по заливке площади бетоном, а плиткой площадь Ленина будут выкладывать в 2018-м.

Напомним: 18 сентября в администрации рассматривались проекты реконструкции центра города в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Архитекторы предлагают превратить площадь Ленина из гигантской стоянки в зеленую зону. При этом каждые пять парковочных мест должны быть разделены крупным деревом. Также высказана идея организовать там мини-скверы, поставить скамейки, организовать новые переходы.