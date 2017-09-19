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Общество | Основные работы по реконструкции площади Ленина начнутся в 2018 году

19.09.2017|14:31
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10 миллионов рублей будет потрачено в 2017 году на реконструкцию площади Ленина в Пензе. Об этом сообщила начальник финансового управления администрации города Ольга Завьялкина на заседании комиссии гордумы, состоявшемся во вторник, 19 сентября.

По словам Ольги Завьялкиной, остальные средства будут освоены в 2018 году, когда на главной площади организуют основные работы.

«Сейчас мы пока только принимаем решение о том, как будет идти реконструкция. Проектно-сметная документация проходит экспертизу до 1 октября, после этого начнутся конкурсные процедуры, которые занимают 40-45 дней - до середины ноября», - уточнил заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

До конца этого года проведут лишь предварительные работы по заливке площади бетоном, а плиткой площадь Ленина будут выкладывать в 2018-м.

Напомним: 18 сентября в администрации рассматривались проекты реконструкции центра города в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Архитекторы предлагают превратить площадь Ленина из гигантской стоянки в зеленую зону. При этом каждые пять парковочных мест должны быть разделены крупным деревом. Также высказана идея организовать там мини-скверы, поставить скамейки, организовать новые переходы.

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Гость|19.09.2017 15:03|

penzainform.ru писал(a):

10 миллионов рублей будет потрачено в 2017 году на реконструкцию площади Ленина в Пензе
в городе других проблем полно-а им площадь реконструировать-кому это надо

Гость|19.09.2017 15:12|

penzainform.ru писал(a):

Архитекторы предлагают превратить площадь Ленина из гигантской стоянки в зеленую зону. При этом каждые пять парковочных мест должны быть разделены крупным деревом. Также высказана идея организовать там мини-скверы, поставить скамейки, организовать новые переходы.
Это как все будет выглядеть? Парковка среди деревьев? Архитекторы в курсе сколько лет растут большие деревья?

Гость|19.09.2017 15:16|

А памятник Ленину не снесут?Не дай Бог,пусть живет хоть в памятнике!

Гость|19.09.2017 15:53|

Гость писал(a):

10 миллионов рублей будет потрачено в 2017 году на реконструкцию площади Ленина в Пензе

в городе других проблем полно-а им площадь реконструировать-кому это надо

10 мио это проектно сметная документация и её проверка

Путина на них нет(

Гость|19.09.2017 15:55|

За 10 Лямов можно уже готовые большие деревья привезти

Гость|19.09.2017 15:59|

Гость писал(a):

Гость|19.09.2017 15:55|

За 10 Лямов можно уже готовые большие деревья привезти

Можно, но папку с документацией выгоднее.

Гость|19.09.2017 16:02|

почему площадь Ленина еще не переименовали?

Имя: Гость
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