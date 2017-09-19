19.09.2017 | 12:36

В понедельник, 18 сентября, с Привокзальной площади в Пензе исчез торговый павильон, в котором более 10 лет реализовывалась сувенирная продукция.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, собственник демонтировал нестационарное строение из-за расторжения договора аренды земельного участка с управлением муниципального имущества.

С учетом значимости ассортимента реализуемой продукции еще в июле была достигнута договоренность о размещении торговой точки в здании вокзала станции Пенза-I, где индивидуальный предприниматель сейчас и работает.