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Общество | На Привокзальной площади снесли павильон, торговавший сувенирами

19.09.2017|12:36
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В понедельник, 18 сентября, с Привокзальной площади в Пензе исчез торговый павильон, в котором более 10 лет реализовывалась сувенирная продукция.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, собственник демонтировал нестационарное строение из-за расторжения договора аренды земельного участка с управлением муниципального имущества.

С учетом значимости ассортимента реализуемой продукции еще в июле была достигнута договоренность о размещении торговой точки в здании вокзала станции Пенза-I, где индивидуальный предприниматель сейчас и работает.

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Гость|19.09.2017 12:55|

Это хорошо.

Гость|19.09.2017 13:05|

Специально часы на фото не захватили? Правильно. Лучше на них не смотреть.

Гость|19.09.2017 13:05|

Чего хорошего? Хороший был магазин. Сейчас шаурму откроют вместо него.

Гость|19.09.2017 13:06|

Еще бы нормальный паркинг вернули ближе к зданию вокзала.

Имя: Гость
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