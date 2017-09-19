19.09.2017 | 09:11

Пензенская компания ООО «Аквилон-Лизинг» подписала соглашение с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации о предоставлении субсидий и стала оператором льготной программы лизинга дорожно-строительной и коммунальной техники.

Соглашение подписано в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 518 от 03.05.2017. В рамках программы лизингополучателю предоставляется единовременная скидка при уплате авансового платежа. Размер скидки составляет до 10% от цены техники, но не выше предельного размера, установленного в зависимости от ее вида.

Программа поддержки распространяется на новую технику, произведенную не ранее 2016 года. В перечне подходящей под субсидирование техники более 980 моделей, в том числе экскаваторов, погрузчиков, автогрейдеров, бульдозеров, прицепов и т. п. Договоры лизинга в рамках программы заключаются по 1 декабря 2017 г. включительно. При этом размер авансового платежа по договору лизинга должен составлять от 10% до 50% от стоимости техники.

«Субсидии федерального бюджета позволят сделать более привлекательным приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники для пензенских предприятий. Перечень участвующих в программе моделей техники постоянно расширяется. Подробности участия в льготной программе лизинга можно узнать по телефону (8412) 23-10-50 либо в нашем офисе по адресу: г. Пенза, ул. Красная, 104» - прокомментировал Алексей Садчиков, генеральный директор ООО «Аквилон-Лизинг».