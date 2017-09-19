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Общество | 29 сентября в Пензе депутаты решат вопрос с названием Советской площади

19.09.2017|15:16
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На заседании комиссии Пензенской городской думы по градорегулированию, состоявшемся во вторник, 19 сентября, депутаты обсудили проект переименования Советской площади в Соборную. Предложение внес Алексей Шуварин.

«Площадь была названа Соборной в 1822 году в связи с возведением на ней Спасского кафедрального собора. В феврале 1919 года она была переименована в Советскую. Сегодня на площади восстановлен Спасский кафедральный собор. Предлагается переименовать Советскую площадь в Соборную», - говорится в пояснительной записке к проекту.

Члены комиссии проголосовали за предложение. Окончательное решение дума примет на ближайшей сессии, которая запланирована на 29 сентября.

Напомним: вопрос с названием площади обсуждается с давних пор. В феврале 2013 года по результатам интернет-голосования 63% пензенцев высказались за переименование Советской площади в Соборную. При опросе большинство радовалось изменению современного названия на прежнее.

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Гость|19.09.2017 15:34|

Назад в Средневековье

Гость|19.09.2017 15:34|

Соборной площади не может быть в субъекте светского государства где по конституции церковь отделена от государства.

Гость|19.09.2017 15:37|

penzainform.ru писал(a):

При опросе большинство радовалось изменению современного названия на прежнее.
диагноз - заторможенность в развитии на фоне врожденного цирроза печени.

Гость|19.09.2017 15:38|

Конституция Российской Федерации

Раздел первый. Основные положения

Глава 1. Основы конституционного строя

Статья 14

1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

Гость|19.09.2017 15:44|

Правильное решение. Поддерживаю!

Гость|19.09.2017 15:47|

Россия светское государство, поэтому название улиц и площадей должны быть светскими.

Гость|19.09.2017 15:48|

Гость писал(a):

Правильное решение. Поддерживаю!
Экстремист?

Гость|19.09.2017 15:51|

когда десятину введут?

Гость|19.09.2017 15:53|

дебил, ты уже больше платишь

Гость|19.09.2017 15:53|

Ну хоть пл.Возрождения пусть будет, а что, храм возродился заново, но только не соборная, так нельзя.

Гость|19.09.2017 15:55|

penzainform.ru писал(a):

Предложение внес Алексей Шуварин.

«Площадь была названа Соборной в 1822 году в связи с возведением на ней Спасского кафедрального собора. В феврале 1919 года она была переименована в Советскую. Сегодня на площади восстановлен Спасский кафедральный собор. Предлагается переименовать Советскую площадь в Соборную», - говорится в пояснительной записке к проекту.

... и огородив её забором объявить территорией епархии, передав муниципальную землю... так и хочется сказать словами "рецидивиста Милославского" : - Ты что самозванец, государственные земли разбазариваешь .... Сколько попам в городе земель отдали

Гость|19.09.2017 15:59|

Гость писал(a):

Правильное решение. Поддерживаю!
поповский прихвостень

Гость|19.09.2017 16:00|

penzainform.ru писал(a):

Члены комиссии проголосовали за предложение. Окончательное решение дума примет на ближайшей сессии, которая запланирована на 29 сентября.
По сути уже приняли решение. Разыгрывают спектакль.

Гость|19.09.2017 16:05|

Заметим, предложение внёс новоиспечённый народный избранник АЛЕКСЕЙ ШУВАРИН! Какое замечательное предложение ! Это значит, он - за народное мнение. Какой молодец наш депутат!

Гость|19.09.2017 16:16|

Придумайте другое название!

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Имя: Гость
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