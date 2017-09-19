19.09.2017 | 15:16

На заседании комиссии Пензенской городской думы по градорегулированию, состоявшемся во вторник, 19 сентября, депутаты обсудили проект переименования Советской площади в Соборную. Предложение внес Алексей Шуварин.

«Площадь была названа Соборной в 1822 году в связи с возведением на ней Спасского кафедрального собора. В феврале 1919 года она была переименована в Советскую. Сегодня на площади восстановлен Спасский кафедральный собор. Предлагается переименовать Советскую площадь в Соборную», - говорится в пояснительной записке к проекту.

Члены комиссии проголосовали за предложение. Окончательное решение дума примет на ближайшей сессии, которая запланирована на 29 сентября.

Напомним: вопрос с названием площади обсуждается с давних пор. В феврале 2013 года по результатам интернет-голосования 63% пензенцев высказались за переименование Советской площади в Соборную. При опросе большинство радовалось изменению современного названия на прежнее.