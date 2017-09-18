18.09.2017 | 10:14

В Заречном индивидуальный предприниматель оштрафован за отсутствие письменного трудового договора с разнорабочим.

Как сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, мужчина с марта ежемесячно получал зарплату, хотя договор между сторонами заключен не был.

Между тем, согласно требованиям законодательства, документ должен был быть подписан в течение трех дней с момента фактического допущения сотрудника к работе.

В итоге в отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.