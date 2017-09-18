Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|18 сен 2017|11:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+23oC
Завтра | Облачно |
  68.58  |  $  57.53
 

Общество | В Заречном работник полгода получал зарплату без трудового договора

18.09.2017|10:14
Печать

В Заречном индивидуальный предприниматель оштрафован за отсутствие письменного трудового договора с разнорабочим.

Как сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, мужчина с марта ежемесячно получал зарплату, хотя договор между сторонами заключен не был.

Между тем, согласно требованиям законодательства, документ должен был быть подписан в течение трех дней с момента фактического допущения сотрудника к работе.

В итоге в отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

0
0
0
0
Гость|18.09.2017 10:26|

какой кошмар. заключат договор и работник получит ЗП на 40% меньше, покормит ПФР и прочих девиц

Гость|18.09.2017 10:28|

Кому звонить по таким нарушениям?

Гость|18.09.2017 10:36|

депутату Букину, он "слышит людей, работает для людей"

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!