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Общество | В Пензе вдове и дочери умершего машиниста выплатили 1 200 000 рублей

18.09.2017|11:35
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В Пензенскую транспортную прокуратуру обратились вдова и дочь машиниста электровоза, умершего 2 августа 2016 года на рабочем месте от сердечного приступа. Смерть мужчины была признана несчастным случаем на производстве.

Коллективный договор ОАО «РЖД» предусматривал для наследников выплаты, в том числе вознаграждение за преданность компании. Однако родные умершего машиниста, не раз обращавшиеся к его работодателю, не получили никаких денег и вынуждены были искать справедливости в транспортной прокуратуре.

В Куйбышевскую дирекцию тяги ОАО «РЖД» было внесено представление об устранении выявленных нарушений. В итоге супруге и дочери погибшего - студентке дневного отделения вуза - выплачено более 1,2 млн рублей.

«Сотрудник предприятия, виновный в волоките с выплатами, привлечен к дисциплинарной ответственности», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|18.09.2017 11:59|

Звали его как?

Гость|18.09.2017 12:12|

Машинист из Заречного был?

Имя: Гость
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