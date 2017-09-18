18.09.2017 | 11:35

В Пензенскую транспортную прокуратуру обратились вдова и дочь машиниста электровоза, умершего 2 августа 2016 года на рабочем месте от сердечного приступа. Смерть мужчины была признана несчастным случаем на производстве.

Коллективный договор ОАО «РЖД» предусматривал для наследников выплаты, в том числе вознаграждение за преданность компании. Однако родные умершего машиниста, не раз обращавшиеся к его работодателю, не получили никаких денег и вынуждены были искать справедливости в транспортной прокуратуре.

В Куйбышевскую дирекцию тяги ОАО «РЖД» было внесено представление об устранении выявленных нарушений. В итоге супруге и дочери погибшего - студентке дневного отделения вуза - выплачено более 1,2 млн рублей.

«Сотрудник предприятия, виновный в волоките с выплатами, привлечен к дисциплинарной ответственности», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.