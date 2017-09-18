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Общество | В Пензе планируется построить новый корпус онкодиспансера

18.09.2017|17:47
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В коридорах пензенской онкологической службы пациентов всегда много. По данным медиков, наблюдается неуклонный рост заболеваемости злокачественными опухолями.

Только за прошедший год было проведено больше 6 тысяч операций, а на учете у докторов около 40 тысяч пациентов. Уже есть определенный дефицит площадей, поэтому принято решение о строительстве дополнительного здания онкологического диспансера. Оно будет рядом с существующим.

«Это не просто строительство нового корпуса, то есть перемещение физическое людей и оборудования из одного места в другое, но и расширение соответствующих диагностических служб», - отметил и. о. главного врача областного онкологического диспансера Дмитрий Чичеватов.

Появление нового пятиэтажного корпуса онкологической больницы в будущем повлечет за собой и увеличение штата медицинских сотрудников.

«Туда уезжают дневные стационары по химиотерапии, по радиологии, клинико-диагностическая лаборатория, лаборатория морфологической диагностики опухолей, цитологическая лаборатория», - сообщил Дмитрий Чичеватов.

Пока на территории больницы никаких строительных работ не ведется, к ним приступят не раньше, чем в 2018-м.

«По областному онкологическому диспансеру было выделено восемь миллионов рублей. Были проведены торги, экономия у нас там неплохая получилась. В итоге за 6 миллионов 320 тысяч нам сегодня изготавливается проектно-сметная документация», - рассказал министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

И еще о двух медицинских объектах доложил министр на оперативном совещании в правительстве области.

В Нижнем Ломове запланировано построить трехэтажное здание площадью 1 600 квадратных метров, в котором впоследствии разместят детскую поликлинику и дневной стационар.

Решается вопрос и с хирургическим корпусом в Кузнецке.

«Чтобы выехать лично к Скворцовой для включения в план ФАИП 2019 года, у нас нет итоговой цифры по свету», - пояснил Владимир Стрючков.

Появление дополнительного здания онкологического диспансера, нижнеломовской детской поликлиники, хирургического корпуса в Кузнецке - это перспектива ближайших лет, а одним из главных событий 2017-го станет открытие перинатального центра и женской консультации на Пушкина.

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Гость|18.09.2017 19:21|

Да...весело,весело встретим Новый год(((

Гость|18.09.2017 19:42|

даааа.онкология цветет пышным цветом.А что? чем большинство нас питается,чем дышит?

Гость|18.09.2017 19:48|

Строить надо сразу три корпуса, одного мало будет

Гость|18.09.2017 19:54|

что сделали с эл.регистратурой????????

Гость|18.09.2017 20:16|

в лионидовке кузьмич давно построил...корпуса пустые...

Имя: Гость
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