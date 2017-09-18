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Общество | В Пензе пешеход, попавший в ДТП, отсудил у водителя 50 000 рублей

18.09.2017|15:40
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Пензенец, переходивший дорогу в неположенном месте и попавший в ДТП, через суд добился компенсации морального вреда. Мужчина просил взыскать с водителя 200 000 рублей.

Было установлено, что водитель невиновен в аварии, но полностью освобождать его от ответственности нельзя, так как именно он являлся владельцем источника повышенной опасности.

Суд учел, что в результате ДТП был причинен тяжкий вред здоровью потерпевшего, он испытывал физические и нравственные страдания, находился на стационарном лечении, затем лечился амбулаторно и до сих пор испытывает боли.

Также было обращено внимание на то, что истец допустил грубую неосторожность, нарушив правила дорожного движения.

В итоге Первомайский районный суд принял решение удовлетворить иск пешехода частично и взыскать с водителя 50 000 рублей, сообщили в пресс-службе учреждения.

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Гость|18.09.2017 16:01|

Забор зареченской психушки этому пострадавшему лосю светит.

Сильнее надо было бить.

Гость|18.09.2017 16:03|

penzainform.ru писал(a):

водитель невиновен в аварии
ну значит водитель может взыскать с бесстрашного пешехода стоимость ремонта авто, и моральный ущерб.

Гость|18.09.2017 16:05|

Кстати, а лось на Камри насмерть парня сбивший на Дзержинского что нибудь получил?

Гость|18.09.2017 16:05|

вломить ему встречный иск на 2 ляма, страдания он испытывал

Гость|18.09.2017 16:06|

Гость писал(a):

ну значит водитель может взыскать с бесстрашного пешехода стоимость ремонта авто, и моральный ущерб.
Для этого нужно лично или через кого то знать судью что будет дело рассматривать.

Гость|18.09.2017 16:19|

Нет живого пострадавшего, нет иска. Быстро и эффективно. Равняйся на лучших!

Гость|18.09.2017 16:37|

читаю и негодую, что за дурость, пешахид нарушил пдд, а водиле еще и досталось...

Имя: Гость
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