18.09.2017 | 15:40

Пензенец, переходивший дорогу в неположенном месте и попавший в ДТП, через суд добился компенсации морального вреда. Мужчина просил взыскать с водителя 200 000 рублей.

Было установлено, что водитель невиновен в аварии, но полностью освобождать его от ответственности нельзя, так как именно он являлся владельцем источника повышенной опасности.

Суд учел, что в результате ДТП был причинен тяжкий вред здоровью потерпевшего, он испытывал физические и нравственные страдания, находился на стационарном лечении, затем лечился амбулаторно и до сих пор испытывает боли.

Также было обращено внимание на то, что истец допустил грубую неосторожность, нарушив правила дорожного движения.

В итоге Первомайский районный суд принял решение удовлетворить иск пешехода частично и взыскать с водителя 50 000 рублей, сообщили в пресс-службе учреждения.