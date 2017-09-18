18.09.2017 | 17:39

В понедельник, 18 сентября, скончался первый глава администрации Пензенской области Александр Кондратьев. Об этом сообщил депутат городской думы Жиганша Туктаров.

«После долгой и продолжительной болезни на семьдесят первом году жизни скончался мой друг, первый глава администрации Пензенской области, видный советский и российский хозяйственный деятель, политик и предприниматель Кондратьев Александр Андреевич», - написал депутат в Instagram.

Народный избранник также пообещал дополнительно сообщить о дате, времени и месте похорон.

«Сложно передать словами те чувства, которые я сейчас испытываю. Кто терял близких - тот поймет, кому не довелось - не дай Всевышний», - добавил он.

Александр Андреевич Кондратьев родился 24 августа 1947 года в Пензе. Он начал трудовой путь учеником токаря на заводе «Пензмаш», получил высшее образование, отслужил в армии, вернулся на завод мастером, потом стал инженером.

Затем почти 20 лет Александр Кондратьев трудился в сфере бытового обслуживания населения. Он организовал для пензенцев строительство многих объектов, среди которых бывшие здания «Рембытехники» (ул. Суворова), Дома быта (ул. Московская), мебельного комбината (ул. Измайлова), здания химчистки (ул. Литвинова) и других.

24 октября 1991 года Указом Президента РСФСР Бориса Ельцина был назначен главой администрации Пензенской области. 11 мая 1993-го освобожден от должности в связи с истечением срока полномочий.

С 1994 по 1996 год являлся председателем совета директоров «Пензкредитинвестбанка», с 1997-го по 1998-й возглавлял совет директоров ОАО «Пензенский элеватор», затем до 2001 года работал директором по общим вопросам этого предприятия.

В 2001-м стал заместителем директора ООО «Старкон».

Александр Кондратьев был награжден значком «Отличник бытового обслуживания населения» и медалью ВДНХ. В 1986 году ему присвоили звание «Заслуженный работник бытового обслуживания населения РСФСР».