18.09.2017 | 17:35

Автоматизированная система слежения фиксирует номера машин, владельцы которых нарушили когда-то правила дорожного движения, но штраф вовремя не заплатили. Мимо этого зоркого и неумолимого глаза никто не проскочит.

После сигнала системы слежения сотрудник ГИБДД останавливает автомобиль, проверяет документы водителя и отправляет его в машину, где судебные приставы по своей базе данных проверяют человека на наличие у него задолженностей. Причем всех, а не только по линии Госавтоинспекции.

Пензенца Сергея принудительно останавливать не пришлось. Сознательный гражданин сам бежит на ловца.

«Оплатить штрафы. Может, какие неоплаченные есть. Гляжу: стоят сотрудники. Что-то некогда все через госуслуги оплатить. А сейчас на работу еду, вот попутно оплачу штраф», - пояснил Сергей.

Судебные приставы «пробили» гражданина по базе данных - Сергей перед законом чист.

«За 8 месяцев текущего года к административной ответственности привлечены свыше 7 000 лиц за неуплату штрафа в установленный законом срок», - сообщила начальник отделения УГИБДД УМВД России по области Юлия Кибиткина.

«Штраф должен своевременно оплачиваться - в течение двух месяцев. В дальнейшем он уже поступает на принудительное взыскание в службу судебных приставов. Если в пятидневный срок в службу судебных приставов оплачивается, штраф взимается в том же размере. Далее идет исполнительский сбор», - уточнила старший судебный пристав Пензенского районного отдела УФССП по области Инна Никитина.

Совместные рейды судебных приставов и сотрудников органов внутренних дел по выявлению должников проводятся каждую неделю по понедельникам и средам в разных частях города.