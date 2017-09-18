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Общество | Инспекторы ДПС и судебные приставы устроили совместный рейд

18.09.2017|17:35
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Автоматизированная система слежения фиксирует номера машин, владельцы которых нарушили когда-то правила дорожного движения, но штраф вовремя не заплатили. Мимо этого зоркого и неумолимого глаза никто не проскочит.

После сигнала системы слежения сотрудник ГИБДД останавливает автомобиль, проверяет документы водителя и отправляет его в машину, где судебные приставы по своей базе данных проверяют человека на наличие у него задолженностей. Причем всех, а не только по линии Госавтоинспекции.

Пензенца Сергея принудительно останавливать не пришлось. Сознательный гражданин сам бежит на ловца.

«Оплатить штрафы. Может, какие неоплаченные есть. Гляжу: стоят сотрудники. Что-то некогда все через госуслуги оплатить. А сейчас на работу еду, вот попутно оплачу штраф», - пояснил Сергей.

Судебные приставы «пробили» гражданина по базе данных - Сергей перед законом чист.

«За 8 месяцев текущего года к административной ответственности привлечены свыше 7 000 лиц за неуплату штрафа в установленный законом срок», - сообщила начальник отделения УГИБДД УМВД России по области Юлия Кибиткина.

«Штраф должен своевременно оплачиваться - в течение двух месяцев. В дальнейшем он уже поступает на принудительное взыскание в службу судебных приставов. Если в пятидневный срок в службу судебных приставов оплачивается, штраф взимается в том же размере. Далее идет исполнительский сбор», - уточнила старший судебный пристав Пензенского районного отдела УФССП по области Инна Никитина.

Совместные рейды судебных приставов и сотрудников органов внутренних дел по выявлению должников проводятся каждую неделю по понедельникам и средам в разных частях города.

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Гость|18.09.2017 19:20|

В жизни - за всё нужно платить.

Гость|18.09.2017 19:34|

Гость писал(a):

В жизни - за всё нужно платить.
Не нужно , а приходится .

Гость|18.09.2017 19:49|

А какие основания у инспектора ДПС останавливать транспортное средство? А чем он руководствуется,когда передает документы приставу? А от прокуратуры за такие выходки сии люди-в-погонах получить люлей не хотят?!

Гость|18.09.2017 19:56|

penzainform.ru писал(a):

Пензенца Сергея принудительно останавливать не пришлось. Сознательный гражданин сам бежит на ловца.
penzainform.ru писал(a):
«Оплатить штрафы. Может, какие неоплаченные есть.
penzainform.ru писал(a):
Судебные приставы «пробили» гражданина по базе данных - Сергей перед законом чист.
Это ж как надо напугать человека...

Гость|18.09.2017 20:01|

Вся экономика страны переводится на штрафы .

Имя: Гость
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