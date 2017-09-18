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Общество | Губернатор продолжит принимать граждан в районах Пензенской области

18.09.2017|09:58
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На оперативном совещании, состоявшемся в понедельник, 18 сентября, в правительстве Пензенской области, губернатор Иван Белозерцев завел речь о вопросах, поднятых на прямой линии 31 августа.

Как доложил начальник управления по работе с обращениями граждан и организаций Николай Гудожников, к губернатору в общей сложности поступило порядка 1 200 обращений. Все они проанализированы, и в ближайшие дни будет готова аналитическая справка.

«Я не потерплю формальных отписок, их не должно быть. Если люди обращаются на прямую линию к губернатору, нужно разобраться. Если возможно - найти решение проблемы. Если невозможно - дать юридическую консультацию, разъяснить, чтобы люди понимали: то, о чем они просят, не позволяет закон», - предупредил Иван Белозерцев.

Губернатор также заявил о намерении и дальше выезжать в районы области.

«Осталось больше половины районов, которые я не посетил, и со следующей недели мы продолжим эту работу. Прошу министров выезжать заранее, посещать объекты своей сферы: больницы, школы, поликлиники, объекты соцкультбыта. Проверяйте, как выполняются поручения, которые я давал главам муниципальных образований», - обратился он к участникам совещания.

Иван Белозерцев еще раз подчеркнул, что ему не нужны посетители, которые хвалят местных чиновников, но не рассказывают о трудностях.

«Ко мне обращались граждане, которые не смогли попасть на прием из-за большого количества желающих пообщаться с губернатором. Вызывайте их, пусть расскажут свои проблемы», - поручил он.

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Гость|18.09.2017 10:44|

penzainform.ru писал(a):

что ему не нужны посетители, которые хвалят местных чиновников, но не рассказывают о трудностях.

«Ко мне обращались граждане, которые не смогли попасть на прием из-за большого количества желающих пообщаться с губернатором. Вызывайте их, пусть расскажут свои проблемы», - поручил он.

Молодец, так и дальше что бы работал!

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