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Общество | Чиновников призвали отказаться от неэффективных схем в борьбе с абортами

18.09.2017|10:24
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В понедельник, 18 сентября, на оперативном совещании в правительстве Пензенской области министр здравоохранения Владимир Стрючков рассказал о том, как в регионе проводится профилактика абортов.

По словам министра, в Сурском крае уровень абортов один из самых низких в стране, и снижение идет постоянно во всех районах.

«Большое значение имеет работа медико-социальных кабинетов. Возможно, специалистам, которые ее ведут, нужно дополнительное обучение», - предположил губернатор Иван Белозерцев.

Владимир Стрючков отметил, что ранее работа действительно была достаточно примитивной, она велась в консультации на улице Красной в Пензе.

«Сейчас готовится к открытию новый современный кабинет на улице Пушкина. Ни одна женщина, направленная на прерывание беременности, не пройдет мимо его специалистов», - пообещал министр здравоохранения.

В свою очередь губернатор подчеркнул, что, если женщина побывала у психолога и продолжает настаивать на прерывании беременности, должностные лица обязаны ее услышать.

«Например, у нее проблемы с жильем, а вы и ваши подчиненные не вникаете в законы Пензенской области, направленные на решение социальных проблем наших граждан», - упрекнул министров глава региона.

Иван Белозерцев рассказал, как на приеме в Бессоновском районе к нему обратилась мама пятерых детей с просьбой помочь с улучшением жилищных условий. Как выяснилось, она имеет право на земельный участок в соответствии с региональным законодательством, однако не знает об этом, и никто из местных чиновников не просветил женщину.

«Мы должны бороться за каждую мать и за каждого ребенка, который еще не родился. Нужно отходить от неработающих, неэффективных схем», - резюмировал Иван Белозерцев.

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Гость|18.09.2017 10:39|

главное жрецов с их бредовым вымыслом не пускайте к тем, кто решил аборт делать!

Или пусть жрецы потом на содержание берут этого ребенка, бабла то у них навалом, в отличии от тех, кто не хочет нищету плодить.

Гость|18.09.2017 10:42|

penzainform.ru писал(a):

Мы должны бороться за каждую мать и за каждого ребенка, который еще не родился.
Убедить меня, что родить так уже необходимо, вы меня не сможете, потому что жизнь доказывает обратное.

Гость|18.09.2017 10:43|

penzainform.ru писал(a):

«Например, у нее проблемы с жильем, а вы и ваши подчиненные не вникаете в законы Пензенской области, направленные на решение социальных проблем наших граждан», - упрекнул министров глава региона.
... даешь каждой пытающейся сделать аборт по 3-х комнатной квартире... УРААААААААААААААААААА!

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