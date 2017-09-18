18.09.2017 | 10:24

В понедельник, 18 сентября, на оперативном совещании в правительстве Пензенской области министр здравоохранения Владимир Стрючков рассказал о том, как в регионе проводится профилактика абортов.

По словам министра, в Сурском крае уровень абортов один из самых низких в стране, и снижение идет постоянно во всех районах.

«Большое значение имеет работа медико-социальных кабинетов. Возможно, специалистам, которые ее ведут, нужно дополнительное обучение», - предположил губернатор Иван Белозерцев.

Владимир Стрючков отметил, что ранее работа действительно была достаточно примитивной, она велась в консультации на улице Красной в Пензе.

«Сейчас готовится к открытию новый современный кабинет на улице Пушкина. Ни одна женщина, направленная на прерывание беременности, не пройдет мимо его специалистов», - пообещал министр здравоохранения.

В свою очередь губернатор подчеркнул, что, если женщина побывала у психолога и продолжает настаивать на прерывании беременности, должностные лица обязаны ее услышать.

«Например, у нее проблемы с жильем, а вы и ваши подчиненные не вникаете в законы Пензенской области, направленные на решение социальных проблем наших граждан», - упрекнул министров глава региона.

Иван Белозерцев рассказал, как на приеме в Бессоновском районе к нему обратилась мама пятерых детей с просьбой помочь с улучшением жилищных условий. Как выяснилось, она имеет право на земельный участок в соответствии с региональным законодательством, однако не знает об этом, и никто из местных чиновников не просветил женщину.

«Мы должны бороться за каждую мать и за каждого ребенка, который еще не родился. Нужно отходить от неработающих, неэффективных схем», - резюмировал Иван Белозерцев.