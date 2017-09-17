17.09.2017 | 13:59

О дате начала отопительного сезона в Пензе говорить пока рано: сентябрь выдался теплым и солнечным. Днем столбики термометров превышают отметку 20, ночью температура держится в пределах 8-10 градусов.

Погода по-прежнему главный ориентир для коммунальщиков и ответственных чиновников.

«По истечении пяти суток подряд со среднесуточной температурой ниже плюс восьми. Но практика показывает, что мы начинаем отопительный сезон уже при наступлении стабильно низких температур. Допустим, в прошлом году мы начали отопительный сезон на четыре дня раньше, чем положено время его наступления в рамках норматива», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

То, как идет подготовка к зиме, проверяют на местах. В центре города, на улице Пушкина, капитально меняют теплотрассу, ведут работы на Чкалова. Также прокладывают новые трубы к дому № 7 на улице Октябрьской.

«Централизованное теплоснабжение у нас. Точка подключения только в районе Привокзальной площади. Там врезаемся в камеру и для одного дома тянем теплотрассу. Она действительно небольшого диаметра. Но больший диаметр для теплоснабжения небольшого дома и не нужен», - подчеркнул Юрий Ильин.

Раньше двухподъездный дом отапливался от ведомственной котельной. Но организация отказалась это делать, и городу пришлось заниматься прокладыванием новых сетей к жилому строению.

«Мы благоустройство восстановим, в 25-х числах начнем делать. После 25-го. Начнем закапывать и одновременно благоустраивать», - пояснил представитель подрядной организации Рустам Шарафутдинов.

25 сентября должны завершить работы и на других участках, где идет ремонт и замена труб, чтобы с наступлением холодов в дома горожан пришло тепло.