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Общество | В Пензе работы по благоустройству дворов завершатся в ближайшее время

17.09.2017|13:23
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В воскресенье, 17 сентября, на совещании в администрации Пензы заместитель мэра Юрий Ильин указал подрядчикам, задействованным в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий, на недостатки в работе.

По его словам, на улицах Герцена и Кижеватова объекты почти готовы, но в некоторых местах остались незаасфальтированные дорожки.

Юрий Ильин поручил доделать все в срочном порядке и уже в ближайшие дни завершить работы на всех внутридворовых территориях.

В пресс-службе городской администрации напомнили, что в рамках реализации проекта «Формирование современной городской среды» в 2017 году благоустраиваются 35 дворов, а также набережная реки Суры.

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Гость|17.09.2017 13:32|

penzainform.ru писал(a):

уже в ближайшие дни завершить работы на всех внутридворовых территориях.
Блин а у нас во дворе еще и на чинали.

Гость|17.09.2017 13:38|

Враньё. У нас даже асфальт не начинали класть. Похоже на отмыв денег.

Гость|17.09.2017 13:44|

penzainform.ru писал(a):

в 2017 году благоустраиваются 35 дворов, а также набережная реки Суры.
Это капля в море по сравнению с тем, сколько всего бардака и заброшенности в городе.

Гость|17.09.2017 13:49|

Гость писал(a):

Это капля в море по сравнению с тем, сколько всего бардака и заброшенности в городе.
Если бы хотя бы эту каплю сделали. А рапортуют:

penzainform.ru писал(a):

Юрий Ильин поручил доделать все в срочном порядке и уже в ближайшие дни завершить работы на всех внутридворовых территориях.
А у нас асфальт даже не положили.

Имя: Гость
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