17.09.2017 | 13:23

В воскресенье, 17 сентября, на совещании в администрации Пензы заместитель мэра Юрий Ильин указал подрядчикам, задействованным в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий, на недостатки в работе.

По его словам, на улицах Герцена и Кижеватова объекты почти готовы, но в некоторых местах остались незаасфальтированные дорожки.

Юрий Ильин поручил доделать все в срочном порядке и уже в ближайшие дни завершить работы на всех внутридворовых территориях.

В пресс-службе городской администрации напомнили, что в рамках реализации проекта «Формирование современной городской среды» в 2017 году благоустраиваются 35 дворов, а также набережная реки Суры.