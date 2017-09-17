17.09.2017 | 14:44

Каждое слово в этой книге - правда. Автор описал в ней многое из того, чему сам стал свидетелем. В стихах и прозе.

В литературном музее прошла презентация первой книги пензенского писателя Владимира Давыдова. В «Избранное» вошли как поэтические произведения, так и романы и повести, действие в которых охватывает конкретный период времени.

«Проще говоря, это лихие 90-е. Они как бы подытоживают десятилетие, в которое происходили неординарные события исторического масштаба, но только взгляд - из провинции», - рассказал писатель.

На презентацию своей книги Владимир Давыдов, можно сказать, попал как с корабля на бал - с дежурства. Писатель работает врачом-реаниматологом, так что не понаслышке знает, как лечить не только человеческие души, но и тело.

«Я хоть и не нарколог, но наркология меня спасла: братки на машинах подъезжали и выволакивали своих дружков в цепях», - вспомнил автор.

Тираж «Избранного» Владимира Давыдова всего 200 экземпляров. Так что, вероятно, скоро этот фолиант станет библиографической редкостью. Автор готовится выпустить свою следующую книгу.