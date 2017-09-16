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Общество | В Пензенской области работников предприятий протестируют на ВИЧ

16.09.2017|12:04
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В пятницу, 15 сентября, в региональном министерстве труда, социальной защиты и демографии собрались специалисты по охране труда промышленных предприятий Пензы и области. Для них прошел первый обучающий семинар по профилактике ВИЧ-инфекции.

Данная категория слушателей выбрана не случайно. Именно на специалистов по охране труда возложена функция проведения с работниками организаций вводных, первичных, а затем и регулярных информационных занятий о ВИЧ-инфекции.

«Следующий семинар, в котором примут участие специалисты по охране труда других предприятий, пройдет в октябре. Кроме того, в конце сентября начнется еще один этап профилактической работы среди трудовых коллективов - экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|16.09.2017 13:12|

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://2qu.ru/nikodex

Гость|16.09.2017 13:16|

Бросай курить, вставай на лыжи, здоровьем будешь не обижен!

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