16.09.2017 | 12:04

В пятницу, 15 сентября, в региональном министерстве труда, социальной защиты и демографии собрались специалисты по охране труда промышленных предприятий Пензы и области. Для них прошел первый обучающий семинар по профилактике ВИЧ-инфекции.

Данная категория слушателей выбрана не случайно. Именно на специалистов по охране труда возложена функция проведения с работниками организаций вводных, первичных, а затем и регулярных информационных занятий о ВИЧ-инфекции.

«Следующий семинар, в котором примут участие специалисты по охране труда других предприятий, пройдет в октябре. Кроме того, в конце сентября начнется еще один этап профилактической работы среди трудовых коллективов - экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.