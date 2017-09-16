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Общество | В 2018 году в Заречном выпускной бал пройдет за счет средств Росатома

16.09.2017|10:22
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Среди городов госкорпорации «Росатом» Заречный победил в конкурсе общегородских праздников «День знаний - 2017». По результатам оценки мероприятий, проведенных 1 сентября в городах - участниках проекта, Заречный набрал 103 балла из возможных 110.

«В течение суток посетители сайта «Школа Росатома» могли голосовать за понравившийся видеоролик. Зареченцы оказались одними из самых активных посетителей, что также положительно повлияло на рейтинг нашего города в конкурсе», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Наградой за победу станет выпускной бал для зареченских старшеклассников, который пройдет в июне 2018 года за счет средств проекта «Школа Росатома». Организаторы уверяют, что он будет соответствовать самым высоким стандартам крупных городов.

Второе место поделили Полярные Зори Мурманской области и Зеленогорск Красноярского края. На третьем - Нововоронеж Воронежской области. Они получат путевки на отраслевую смену для одаренных детей городов Росатома.

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