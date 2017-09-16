16.09.2017 | 16:51

Пензенцы, чей отпуск испорчен, собрались у закрытого офиса фирмы, где заказывали путевки. Деньги за них отдали приличные, но большинство клиентов так и не попали за границу. Теперь Турция, Тунис, Куба, Греция им только снятся.

Некоторые, добравшись до Москвы, в аэропорту узнали, что на них не забронированы билеты на самолет. Кому-то вообще не пришлось уезжать из Пензы: документы на руки не получили.

«Утром пришел сюда, чтобы выяснить ситуацию, застал только закрытую дверь. Телефоны уже не отвечали. Ни претензию предъявить, ни какие-то вопросы задать им я не могу, потому что не могу их найти», - рассказал житель г. Пензы Юрий Тюряев.

Были среди собравшихся и те, кто все же оказался за рубежом. Игорю Давыдову на память о поездке останется браслет турецкого отеля. За три дня до возвращения в Россию отдыхающему сообщили: «Добирайтесь как хотите.. Обратные билеты на него и его спутницу в фирме не заказали.

«Полет обратно где-то тысяч 10-12, наверное То есть мы самыми экономными путями. Те люди, которые там нас встречали, они в основном нам помогли: бронировали нам билеты, трансфер нам организовывали до аэропорта», - поделился житель г. Пензы Игорь Давыдов.

В незабываемый отпуск фирма отправила и двух подруг - Наталья и Ларису. Прилетев в Турцию, женщины, рассчитавшиеся с агентством по полной, узнали, что ваучер на проживание поддельный, отель не забронирован, трансфер и обратный авиаперелет не оплачены.

Связавшись с фирмой, они получили ответ: не беспокоиться. Три дня их пребывания оплатили.

«Мы с утра получаем СМС от нее: «Доброе утро. Больше не имею возможности оплачивать проживание в отеле. Билеты на обратный путь тоже покупайте сами», - сообщила пензячка Лариса Борисова.

Только благодаря финансовой поддержке друзей женщины вернулись домой. Обманутые туристы обсуждают стратегию своих дальнейших действий. Их несколько десятков, не все смогли подойти к офису.

«Была у адвоката, консультировалась. Сейчас пойду в полицию. А что делать? Я все деньги отдала, сколько положено было», - посетовала горожанка Галина Серова.

«Мы несколько лет с ними летали по два раза в год. Если у них случилось фиаско в предпринимательской деятельности, а от этого никто не застрахован, я считаю, они не должны были скрываться, а честно сказать об этом людям и приостановить деятельность раньше. Если это было умышленно, они должны понести наказание. Этого мы все, в общем-то, хотим», - подчеркнула пензячка Дарья Мухина.

Кстати, на закрытую дверь туристического агентства наклеена бумага: претензии направлять по адресу, указанному в договоре. Помимо этого, клиенты фирмы уже написали заявления в полицию.