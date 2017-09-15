15.09.2017 | 15:30

В четверг, 14 сентября, в Бессоновском районе сотрудники Ахунско-Ленинского лесничества во время патрулирования выявили незаконную вырубку четырех сосен.

Сумма ущерба, нанесенного лесному хозяйству, составила 172 697 рублей.

«Деревья объемом 8,68 кубических метров вырубил житель с. Кижеватово», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Для привлечения мужчины к ответственности материалы переданы в полицию. Ежедневное патрулирование лесов будет продолжаться.