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Общество | Житель Бессоновского района незаконно вырубил сосен на 172 тысячи рублей

15.09.2017|15:30
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В четверг, 14 сентября, в Бессоновском районе сотрудники Ахунско-Ленинского лесничества во время патрулирования выявили незаконную вырубку четырех сосен.

Сумма ущерба, нанесенного лесному хозяйству, составила 172 697 рублей.

«Деревья объемом 8,68 кубических метров вырубил житель с. Кижеватово», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Для привлечения мужчины к ответственности материалы переданы в полицию. Ежедневное патрулирование лесов будет продолжаться.

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