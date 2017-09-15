15.09.2017 | 16:18

В четверг, 14 сентября, в Пензе встретились представители нескольких региональных ведомств: минтруда, минобразования, минздрава, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

На встрече обсуждалось создание системы ранней помощи детям от рождения до трех лет, а при необходимости - до семи-восьми лет.

Речь идет о воспитанниках детских домов и детях из социально неблагополучных семей, у которых имеются отставание в физическом или умственном развитии, нарушения здоровья, с высокой вероятностью приводящие к задержкам развития. В Пензенской области сейчас насчитывается 548 таких детей.

Участники рабочей группы определят организации здравоохранения, образования, социальной защиты, в которых специалисты по ранней помощи детям получат методическую поддержку, сообщает пресс-служба регионального министерства труда, соцзащиты и демографии.