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Общество | В Пензенской области больным детям будут оказывать раннюю помощь

15.09.2017|16:18
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В четверг, 14 сентября, в Пензе встретились представители нескольких региональных ведомств: минтруда, минобразования, минздрава, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

На встрече обсуждалось создание системы ранней помощи детям от рождения до трех лет, а при необходимости - до семи-восьми лет.

Речь идет о воспитанниках детских домов и детях из социально неблагополучных семей, у которых имеются отставание в физическом или умственном развитии, нарушения здоровья, с высокой вероятностью приводящие к задержкам развития. В Пензенской области сейчас насчитывается 548 таких детей.

Участники рабочей группы определят организации здравоохранения, образования, социальной защиты, в которых специалисты по ранней помощи детям получат методическую поддержку, сообщает пресс-служба регионального министерства труда, соцзащиты и демографии.

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