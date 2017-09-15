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Общество | В Пензе растет число управляющих компаний

15.09.2017|14:53
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На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся в пятницу, 15 сентября, депутаты заслушали доклад начальника управления ЖКХ Андрея Гришина. Речь в нем шла о том, какую помощь оказывают органы власти в управлении многоквартирными домами.

На территории Пензы действуют 108 управляющих организаций, причем отмечается рост их числа.

«Новые организации переголосовывают к себе дома, и растет число УК, в которых три-пять домов. Поэтому цифра 108 не окончательная», - сообщил Андрей Гришин.

Львиная доля домов - 2 411 - находятся в ведении управляющих организаций, 108 создали ТСЖ, ЖСК и т. п., в 1 425 принято непосредственное управление. «В 33 многоквартирных домах собственники не приняли решения о выборе способа управления, и они находятся в ведении ЖЭМУП-7», - доложил Андрей Гришин.

В числе домов, не определившихся с управлением, находятся те, что у всех на слуху: № 35 на Ударной и № 10 на Кулибина.

По словам Андрея Гришина, порядка 90% управляющих компаний имеют долги перед ресурсниками из-за того, что некоторые пензенцы не платят за тепло и горячую воду. Судебные приставы не могут ничего сделать со злостными неплательщиками. Взыскивать с них долги можно только через суды: отключить людей от ресурсов запрещает законодательство. То есть должники продолжают пользоваться благами цивилизации, не беспокоясь об их оплате.

Выход Андрей Гришин видит в переходе на прямые договора.

«Сейчас мы встречаемся с ресурсниками и ведем переговоры о переходе на прямые договора. Однако пока это не очень получается. Ресурсники хотят забрать деньги, которые жители платят, а вот взять на себя долги и работать с ними они не готовы», - признался главный коммунальщик Пензы.

Андрей Гришин также рассказал, что в его управление поступает множество обращений от граждан, недовольных деятельностью своих УК. Однако непосредственно влиять на их работу управление ЖКХ не может: чиновники могут только разъяснять жителям их права.

«Мы объясняем, что управляющую организацию можно сменить или создать ТСЖ. Но дом - это живой организм, и бывает, что не все согласны с точкой зрения того или иного человека. Был случай, когда мы объяснили активистам, как нужно поступить по закону, чтобы сменить УК, но большинство жителей дома оказались против, и компания осталась прежней», - рассказал он.

«От жителей действительно поступает много жалоб на деятельность управляющих организаций. Администрация должна выступить инициатором того, чтобы выяснить, как обстоит дело в городе с этими организациями: проанализировать их деятельность и сделать выводы. Может быть, стоит объединить какие-то из них», - резюмировал глава Пензы Валерий Савельев.

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Гость|15.09.2017 15:15|

Особенно этим грешит Водоканал.

Гость|15.09.2017 16:10|

Лучше выясните как по умолчанию новостройки попадают в руки УК ,за которые никто не голосовал. Не спрашивая мнения собмтвенников,просто суют договор на подпись под шумок. Ничего не объясняч,не согласовывая. УК Лидер в экоквартале беспределит. Творит,сто хочет. С теми кто против-ведёт бандитские методы борьбы. Обратите внимание. Нет управы на управляки в Пензе.

Гость|15.09.2017 16:25|

Так же и ук комфорт

Гость|15.09.2017 16:26|

Гость писал(a):

Нет управы на управляки в Пензе.
Брехня все есть и кстати неплохо получается.

Имя: Гость
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