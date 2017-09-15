15.09.2017 | 16:57

В пятницу, 15 августа, в Пензенской областной клинической больнице им. Н. Н. Бурденко врач из Санкт-Петербурга поделился передовым опытом по использованию нейромониторинга.

По информации пресс-службы регионального министерства здравоохранения, нейромониторинг используется для оценки местоположения и состояния нервных окончаний, кровеносных сосудов. Технологию с положительными результатами используют в США, Германии, Италии, Азии. Теперь ее при операциях на щитовидной железе будут применять и местные хирурги.

«Благодаря мониторингу можно сразу увидеть и понять план операции на щитовидной железе, что помогает избежать грозного осложнения – двустороннего пареза», - рассказал хирург-эндокринолог, онколог, кандидат медицинских наук Виктор Макарьин (Университетская клиника СПбГУ).

После лекции врач принял участие в операции, которую проводил хирург областной больницы Александр Климашевич. Остальные участники мастер-класса следили за процессом в режиме реального времени.