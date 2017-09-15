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Общество | В области за 8 месяцев родилось 1 267 третьих и последующих детей

15.09.2017|15:31
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По состоянию на сентябрь в текущем году в Пензенской области ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет выплачено на 6 003 человека. Соответствующую цифру обнародовали в пресс-службе регионального министерства труда, соцзащиты и демографии.

Напомним: размер пособия составляет 8 960 рублей. Оно выплачивается с января 2013 года в соответствии с указом Президента Российской Федерации «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».

«За это время в семьях региона 8 387 детей родились третьими и последующими. За 8 месяцев 2017 года - 1 267», - уточнили в министерстве.

Общая сумма направленных на выплату пособия средств в 2017 году составила 380,2 млн рублей (184,8 млн предоставил федеральный бюджет).

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Гость|15.09.2017 15:49|

А теперь печальная статистика: за 6 месяцев этот свет покинуло 10 000.

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