15.09.2017 | 16:37

Сегодня многие пензенцы опоздали на работу, поскольку оказались заложниками пробок. На центральных улицах машины передвигались со скоростью черепахи, а люди выливали свое негодование в Интернет.

«Кто-нибудь думает о жителях Пензы? А о самом городе? А о логистике передвижения? В ночь на 15 сентября перекрыли Набережную Реки Мойки. В семь утра транспорт начал крушить газон, чтобы вырваться из этой пробки, потому как другого пути, чтобы объехать этот участок, нет. Почему бы мэрии не сообщить об этом заранее? Но Свердловский мост закрыт, Володарского стоит, Кирова, Калинина стоит вмертвую. Чкалова раскопана от Богданова до Набережной Реки Мойки», - возмутилась пензячка.

Ремонтные работы на этом участке ведутся уже не первую неделю. Они связаны с подготовкой к новому отопительному сезону. На Чкалова осталось поменять чуть более 200 метров труб. Но, если одни горожане к капитальному ремонту сетей относятся с пониманием, другие недовольны.

«А это из-за дорог из-за этих, строят не вовремя», - отметил горожанин.

«Плохо очень. Здесь обычно поднимешься наверх, а сейчас объезжать приходится», - подчеркнул другой.

«А куда денешься от них? Никуда не денешься. Все нужно делать вот это все равно», - заявил третий.

Работы на этом участке обещают завершить к 25 сентября. А пока пензенцам придется либо запасаться терпением и мириться с пробками, либо искать альтернативу автомобилю. Например, добираться до работы пешком.