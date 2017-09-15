15.09.2017 | 09:58

В пятницу, 15 сентября, строящийся перинатальный центр в Пензе посетили заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Николай Волобуев, губернатор Иван Белозерцев, вице-губернатор Валерий Савин, сенатор Алексей Дмитриенко, министр здравоохранения региона Владимир Стрючков, министр строительства, архитектуры и дорожного хозяйства области Александр Гришаев, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин и другие.

По словам Ивана Белозерцева, все оборудование в центре нужно установить до 25 сентября.

По строительной части осталось выполнить мелкие работы. «На каждый этаж утром, на каждую комнату задачу ставьте, вечером проверяйте. Все нужно доделать», - поручил губернатор ответственным лицам.

Владимир Стрючков пообещал, что первых женщин перинатальный центр примет в конце октября. «К этому времени объект будет сдан и лицензия получена», - заявил он.

Официальное открытие центра состоится после первых родов.

Главный врач областной детской больницы Максим Баженов рассказал журналистам, что на сегодняшний день в перинатальный центр завезено все оборудование и вся медицинская мебель. Он уточнил, что работать здесь будет 81 врач.

«Идет монтаж и пусконаладочные работы. Происходит поэтапная сдача и приемка помещений, поэтажная. Мы уже практически приняли 2-3 этажа здания, идет монтаж оборудования на 4-м этаже», - уточнил он.

Промежуточные пробы воздуха, взятые для анализа, оказались хорошими. При открытии и вводе в эксплуатацию центра исследуют дополнительные пробы.