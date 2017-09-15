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Общество | Перинатальный центр начнет принимать пензячек в конце октября

15.09.2017|09:58
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В пятницу, 15 сентября, строящийся перинатальный центр в Пензе посетили заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Николай Волобуев, губернатор Иван Белозерцев, вице-губернатор Валерий Савин, сенатор Алексей Дмитриенко, министр здравоохранения региона Владимир Стрючков, министр строительства, архитектуры и дорожного хозяйства области Александр Гришаев, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин и другие.

По словам Ивана Белозерцева, все оборудование в центре нужно установить до 25 сентября.

По строительной части осталось выполнить мелкие работы. «На каждый этаж утром, на каждую комнату задачу ставьте, вечером проверяйте. Все нужно доделать», - поручил губернатор ответственным лицам.

Владимир Стрючков пообещал, что первых женщин перинатальный центр примет в конце октября. «К этому времени объект будет сдан и лицензия получена», - заявил он.

Официальное открытие центра состоится после первых родов.

Главный врач областной детской больницы Максим Баженов рассказал журналистам, что на сегодняшний день в перинатальный центр завезено все оборудование и вся медицинская мебель. Он уточнил, что работать здесь будет 81 врач.

«Идет монтаж и пусконаладочные работы. Происходит поэтапная сдача и приемка помещений, поэтажная. Мы уже практически приняли 2-3 этажа здания, идет монтаж оборудования на 4-м этаже», - уточнил он.

Промежуточные пробы воздуха, взятые для анализа, оказались хорошими. При открытии и вводе в эксплуатацию центра исследуют дополнительные пробы.

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Гость|15.09.2017 10:25|

работы ведутся с опережением графика ?

Гость|15.09.2017 10:31|

Ни че себе все-таки опередили penzainform.ru писал(a):

хорошими
а почему не отличные?

Гость|15.09.2017 10:32|

penzainform.ru писал(a):

Михаил Перекусихин
очень звонкая фамилия однако !

Гость|15.09.2017 10:36|

Какого года?

Гость|15.09.2017 10:36|

penzainform.ru писал(a):

Официальное открытие центра состоится после первых родов.
Кто будет роженицей-испытательницей?

Гость|15.09.2017 10:37|

НУ ЕСЛИ ТОЛЬКО ПЕНЗЯЧЕК ТОГДА ЛАДНО !

Гость|15.09.2017 10:56|

Интересно, по какому принципу будет отбор рожениц? Как попасть именно в перинатальный, а не на ЦНТИ например?

Гость|15.09.2017 11:03|

Гость писал(a):

Интересно, по какому принципу будет отбор рожениц? Как попасть именно в перинатальный, а не на ЦНТИ например?
на конкурсной основе конечно

Гость|15.09.2017 11:17|

Как,как, как обычно, незнаете что ли $,мне вот в октябре рожать, и я не хочу если, честно туда попасть! ХЗ, что там с санитарией, им бы сейчас быстрее сдать! И чем вас Цнти не устраивает, два раза на сохранении там лежала, все очень хорошо! А самое главное, врачи адекватные!

Гость|15.09.2017 11:39|

Гость писал(a):

Интересно, по какому принципу будет отбор рожениц? Как попасть именно в перинатальный, а не на ЦНТИ например?

на конкурсной основе конечно

На платной.Цены стартуют с 10 тыс.

Гость|15.09.2017 11:40|

Гость писал(a):

Как,как, как обычно, незнаете что ли $,мне вот в октябре рожать, и я не хочу если, честно туда попасть!
Так разродись пораньше,вот и все.

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