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Общество | Общественники отметили малое количество видеокамер в загородных лагерях

15.09.2017|15:06
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На заседании общественного совета при УМВД России по области подвели итоги теплых месяцев.

Так, семеро детей в регионе погибли за лето, были случаи, когда подростки пытались заработать с помощью закладок запрещенных веществ.

Особое внимание - загородным лагерям. Члены комиссии проводили проверки.

«Обнаружила, пока там ездила, что бывший лагерь, которой относился когда-то к УМВД, «Долина дружбы», теперь отошел в частные руки. Очень жаль. Я не знаю, надеюсь, они вложат деньги и там будет что-то хорошее на этом месте, но пока это проекты», - рассказала зам. председателя общественного совета при УМВД России по области Ольга Логвина.

Лето в лагерях прошло без серьезных ЧП, но абсолютно спокойным его назвать нельзя. Был один самовольный уход ребенка, три случая нанесения телесных повреждений, семь краж сотовых телефонов. Возникали вопросы и по поводу камер видеонаблюдения: их слишком мало.

«Камеры, которые охватывают хотя бы периметр лагеря, были обнаружены из всех лагерей только в одном - самом богатом, который Заречный содержит. Камер там достаточно. Это первое.

Второе - ни в одном из посещенных лагерей тот, который сидит за этим компьютером, ничего, кроме как туда глазеть, ничего не умеет делать. Мало того, компьютером вроде владеют лет 25, но я не смогла найти там записи. Все утверждают, что они там есть, но где они, неизвестно», - сообщила Ольга Логвина.

Найти их, чтобы увидеть, что произошло, персонал лагеря может только утром, когда придет специально обученный человек.

Эти замечания будут направлены в министерство образования и правительство области.

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