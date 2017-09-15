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Общество | Госкорпорация «Ростех» проверила ход работ в перинатальном центре

15.09.2017|15:39
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О том, насколько здание будущего перинатального центра готово к работе, пензенские чиновники доложили представителям государственной корпорации «Ростех». Все специальное оборудование, мебель уже завезли.

«25 сентября вы должны все закончить, монтаж», - подчеркнул зам. генерального директора госкорпорации «Ростех» Николай Волобуев.

Напомним, что в двадцатых числах июня Пензу посетила Вероника Скворцова. Тогда министр здравоохранения обратила внимание на состояние вентиляционной системы, вытяжек.

«Для перинатального центра самое главное - стерильность» - отметила она.

«Промежуточные пробы воздуха взяты, они хорошие. Безусловно, при открытии и вводе в эксплуатацию центра будут взяты еще дополнительные пробы, которые покажут нам окончательную готовность вентиляционной системы к запуску», - сообщил главный врач областной детской больницы им. Н. Ф. Филатова Максим Баженов.

В настоящее время идет поэтажная сдача центра. Отмывают палаты и коридоры, чтобы уже в следующем месяце здесь могли появиться на свет малыши.

«Как вы думаете, когда мы первых женщин запустим для соответствующей процедуры? Я имею в виду рожать детей», - поинтересовался Николай Волобуев.

«В конце октября», - пообещал министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

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