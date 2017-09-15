15.09.2017 | 16:36

Региональное управление ГИБДД напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при передвижении на сегвеях и гироскутерах, которые в последнее время стали очень популярными среди молодых людей Пензы.

«Обращаем ваше внимание, такие устройства предназначены исключительно для личного активного отдыха вне проезжей части дорог. С целью обеспечения собственной безопасности на них лучше передвигаться в защитном шлеме, налокотниках и наколенниках», - подчеркнули в ГИБДД.

Управляющий сегвеем или гироскутером человек остается пешеходом, так что выезд на проезжую часть ему строго запрещен. При пересечении дороги по пешеходному переходу нужно спешиваться, а сегвей или гироскутер нести в руках или везти рядом.

Также владельцев популярных приспособлений просят не создавать помех окружающим и сохранять безопасную скорость во избежание столкновений.

Отдельно в пензенской Госавтоинспекции обратилась к родителям, которые приобрели детям модное средство передвижения: «Перед поездкой убедитесь, что ваш ребенок знает правила дорожного движения и понимает всю ответственность передвижения на сегвее или гироскутере. На вас лежит ответственность за поведение и жизнь ребенка на дороге! Не подвергайте опасности своих детей!»