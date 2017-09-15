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Общество | ГИБДД просит владельцев гироскутеров помнить о правилах безопасности

15.09.2017|16:36
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Региональное управление ГИБДД напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при передвижении на сегвеях и гироскутерах, которые в последнее время стали очень популярными среди молодых людей Пензы.

«Обращаем ваше внимание, такие устройства предназначены исключительно для личного активного отдыха вне проезжей части дорог. С целью обеспечения собственной безопасности на них лучше передвигаться в защитном шлеме, налокотниках и наколенниках», - подчеркнули в ГИБДД.

Управляющий сегвеем или гироскутером человек остается пешеходом, так что выезд на проезжую часть ему строго запрещен. При пересечении дороги по пешеходному переходу нужно спешиваться, а сегвей или гироскутер нести в руках или везти рядом.

Также владельцев популярных приспособлений просят не создавать помех окружающим и сохранять безопасную скорость во избежание столкновений.

Отдельно в пензенской Госавтоинспекции обратилась к родителям, которые приобрели детям модное средство передвижения: «Перед поездкой убедитесь, что ваш ребенок знает правила дорожного движения и понимает всю ответственность передвижения на сегвее или гироскутере. На вас лежит ответственность за поведение и жизнь ребенка на дороге! Не подвергайте опасности своих детей!»

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Гость|15.09.2017 17:00|

Ну теперь автомобилистам ещё этих остерегаться надо на проезжей части.

Гость|15.09.2017 17:37|

Я на этой доске баюся. Лучше сигвей тада, там ручка есть.

Гость|15.09.2017 17:50|

Я гироскутер покупал не для того чтобы его в руках носить! Где хочу там и езжу!

Имя: Гость
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