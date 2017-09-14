14.09.2017 | 11:24

Депутатам городской думы предложили влиться в ряды народной дружины. На заседании постоянной комиссии по общественной безопасности вели речь о деятельности объединения, которое было возрождено в Пензе в 2003 году.

Согласно статистике добровольные помощники силовиков вносят весомый вклад в охрану правопорядка. Количество преступлений снижается.

«228 дружинников - это достаточная цифра для нашего города или мало?» - поинтересовался глава города Пензы Валерий Савельев.

«Этого недостаточно, поэтому я хотел бы обратиться к депутатам с просьбой поддержать мое предложение по созданию народных дружин из числа советов отцов при общеобразовательных учебных учреждениях», - ответил командир народной дружины г. Пензы Михаил Шахов.

И все же в добровольцы записываются неохотно. Жалко времени, да и рисковать приходится.

«Услышав крики «Режут! Убивают»! Помогите!», побежал на помощь, а там молодой человек с ножом. Кинулся в сторону загса, я за ним. Он совершил 70 ограблений с применением ножа», - рассказал дружинник Николай Иванов.

С 2006 года дружинников обеспечивают бесплатными транспортными картами. В этом году выделили 104 на всех, ими пользуются поочередно, выходя на задание. Каждого снабжают удостоверением, выдают повязки, жилеты.

«Согласно муниципальной программе предусмотрено также страхование дружинников. Но вот системы поощрения нет», - отметил Михаил Шахов.

Над этим в думе поразмышляют, как и над предложением вступить в ряды добровольцев.