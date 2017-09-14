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Общество | В Пензе предложили создать систему поощрения для народных дружинников

14.09.2017|11:24
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Депутатам городской думы предложили влиться в ряды народной дружины. На заседании постоянной комиссии по общественной безопасности вели речь о деятельности объединения, которое было возрождено в Пензе в 2003 году.

Согласно статистике добровольные помощники силовиков вносят весомый вклад в охрану правопорядка. Количество преступлений снижается.

«228 дружинников - это достаточная цифра для нашего города или мало?» - поинтересовался глава города Пензы Валерий Савельев.

«Этого недостаточно, поэтому я хотел бы обратиться к депутатам с просьбой поддержать мое предложение по созданию народных дружин из числа советов отцов при общеобразовательных учебных учреждениях», - ответил командир народной дружины г. Пензы Михаил Шахов.

И все же в добровольцы записываются неохотно. Жалко времени, да и рисковать приходится.

«Услышав крики «Режут! Убивают»! Помогите!», побежал на помощь, а там молодой человек с ножом. Кинулся в сторону загса, я за ним. Он совершил 70 ограблений с применением ножа», - рассказал дружинник Николай Иванов.

С 2006 года дружинников обеспечивают бесплатными транспортными картами. В этом году выделили 104 на всех, ими пользуются поочередно, выходя на задание. Каждого снабжают удостоверением, выдают повязки, жилеты.

«Согласно муниципальной программе предусмотрено также страхование дружинников. Но вот системы поощрения нет», - отметил Михаил Шахов.

Над этим в думе поразмышляют, как и над предложением вступить в ряды добровольцев.

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Гость|14.09.2017 15:14|

А за что полиция зарплату получает? Может народных гаишников ещё сделаем? Народных регулировщиков? Лучше, конечно, народного президента.

Гость|14.09.2017 15:19|

Прикол полиция не справляется? Если профессионалы не справляются тогда типа дружинники справятся? Тогда Гость писал(a):

А за что полиция зарплату получает?

Имя: Гость
Комментарий:

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