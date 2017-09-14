14.09.2017 | 14:01

В Пензе индивидуальный предприниматель, организовавший на улице Гоголя, 58, производство женских сумок из искусственной кожи и других материалов, чемоданов, шорно-седельных и других изделий из кожи, привлечен к административной ответственности по итогам расследования, которое провели сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.

В состав предприятия входят раскройный цех с ленточными машинами и прессом, два швейных цеха со швейными машинами, фурнитурными станками и клеенамазочными машинами, а также участок с лазерной установкой. Кроме того, на балансе предприятия числятся две легковые машины.

Как было установлено, деятельность бизнесмена относится к 4-му классу с ориентировочной санитарно-защитной зоной в 100 метров. Однако у предпринимателя не было проектной документации с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух и санитарно-эпидемиологическое заключения по данному проекту.

«Таким образом, ИП допустил нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения», - сообщили в Роспотребнадзоре.

В итоге бизнесмену назначили штраф в размере 500 рублей.