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Общество | В Пензе оштрафовали изготовителя женских сумок и чемоданов

14.09.2017|14:01
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В Пензе индивидуальный предприниматель, организовавший на улице Гоголя, 58, производство женских сумок из искусственной кожи и других материалов, чемоданов, шорно-седельных и других изделий из кожи, привлечен к административной ответственности по итогам расследования, которое провели сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.

В состав предприятия входят раскройный цех с ленточными машинами и прессом, два швейных цеха со швейными машинами, фурнитурными станками и клеенамазочными машинами, а также участок с лазерной установкой. Кроме того, на балансе предприятия числятся две легковые машины.

Как было установлено, деятельность бизнесмена относится к 4-му классу с ориентировочной санитарно-защитной зоной в 100 метров. Однако у предпринимателя не было проектной документации с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух и санитарно-эпидемиологическое заключения по данному проекту.

«Таким образом, ИП допустил нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения», - сообщили в Роспотребнадзоре.

В итоге бизнесмену назначили штраф в размере 500 рублей.

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Гость|14.09.2017 14:39|

Давят мелкий бизнес кто как может: придумали 100 метровую санитарную зону. А то что многоэтажный дом в запретной водоохранной зоне на набережной реки Мойки строят- это нормально?

Гость|14.09.2017 14:42|

Гость писал(a):

А то что многоэтажный дом в запретной водоохранной зоне на набережной реки Мойки строят- это нормально?
там баре будут жить,посему нормально

Имя: Гость
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