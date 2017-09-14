14.09.2017 | 16:33

По мнению председателя постоянной комиссии по образованию, здравоохранению, науке, культуре и социальным вопросам Пензенской городской думы Михаила Шленчика, при организации питания к школах и детских садах возможны отступления от СанПиН. Соответствующее заявление он сделал на заседании комиссии в четверг, 14 сентября.

Начальник управления образования Юрий Голодяев доложил, что возникла необходимость повысить стоимость питания, так как цены на продукты выросли и нормы по питанию не выполняются более чем на 20%.

«Нормы и так далее... Сейчас в питании все пересматривается во всем мире, и, может быть, не надо увеличивать порции, может, их нужно еще уменьшить, кстати. Рекомендации СанПиНа - они не всегда правильные, почему - я вам приведу пример. Раньше в детских садах, школах на Западе, в Англии, Америке, в Европе, яйца были запрещены детям из-за холестерина. Сейчас они оказались единственным продуктом, который содержит приблизительно настоящий белок. Сейчас в Англии в дошкольных учреждениях обязательно ввели норму яйца. То есть все пересматривается», - пояснил депутат свою позицию.

Что касается калорийности и выхода готовых блюд, то много не означает хорошо, считает Михаил Шленчик.

«Здесь нужно ко всем вопросам подойти аккуратно и обязательно учитывать мнение родителей и руководителей дошкольных учреждений... Самое главное, чтобы не пострадали наши дети, чтобы их питание было сбалансированным, вкусным и доступным. Нужно найти какую-то золотую середину и ее принять, даже, может быть, если это будет вразрез с СанПиНом и так далее, потому что сегодня одно разрешают, завтра другое запрещают», - заявил народный избранник.

Однако Юрий Голодяев пояснил, что это компетенция не управления образования. «Здесь не мы командуем, а прокуратура и Роспотребнадзор», - уточнил он.