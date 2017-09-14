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Общество | В Кузнецке планируют выпустить значок к 100-летию комсомола

14.09.2017|14:09
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В Кузнецке идет подготовка к 100-летию образования Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи, которое будет отмечаться 29 октября 2018 года.

На совещании оргкомитета, состоявшемся в администрации города, был разработан план мероприятий.

Так, решено создать группу из студентов и старшеклассников для помощи в поиске материала о движении вожатых. В газете «Кузнецкий рабочий» предлагается организовать рубрику, посвященную столетию комсомола.

«В городском музейно-выставочном центре планируется организовать тематическую выставку. Кроме того поступило предложение рассмотреть вариант выпуска памятного значка и разработать его проект», - сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.

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