14.09.2017 | 15:07

В рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» полицейские совместно с юными пензенцами напоминали жителям города о проблеме безопасности детей на дорогах. Ведь за восемь месяцев 2017-го в результате аварий в области погибли 7 ребятишек, а 171 получил травмы различной степени тяжести.

Надев ярко-зеленые жилеты с надписью «Я соблюдаю ПДД», школьники сразу представили себя в роли инспекторов и с чувством ответственности приступили к работе.

«В связи с началом нового учебного года Госавтоинспекция призывает водителей проявлять максимальную осторожность при движении вблизи образовательных учреждений, неукоснительно соблюдать скоростной режим, правила проезда пешеходных переходов.

Уважаемые родители, не оставляйте своих детей без внимания, постоянно напоминайте им правила безопасного поведения на дорогах», - обратился к жителям Пензенской области начальник управления ГИБДД Александр Курчатов.

Полицейские не только проводят серьезные разговоры о безопасности на улицах и в учебных заведениях, но и приглашают ребят к себе в гости.

В здании управления ГИБДД школьники знакомятся с историей Госавтоинспекции, сами измеряют светопропускную способность стекол машин, а во время изучения алкотестера даже изъявляют желание проверить его в действии.

Возможно, кто-то из ребят вернется сюда и пополнит ряды пензенских госавтоинспекторов.