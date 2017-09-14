Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|14 сен 2017|17:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+23oC
Завтра | Ясно |
  68.69  |  $  57.77
 

Общество | Руководителей пензенских предприятий попросят брать на работу инвалидов

14.09.2017|17:01
Печать

На совещании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с главами районов, состоявшемся в четверг, 14 сентября, обсуждалось трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщил министр труда, социальной защиты и демографии региона Евгений Трошин, в области проживают 28 360 инвалидов трудоспособного возраста. Из них работают 5 679 человек. Наиболее высокие показатели в сфере трудоустройства граждан этой категории - в Кузнецком, Белинском, Земетчинском и Камешкирском районах.

«Мы говорим о категории людей, которые в наибольшей степени нуждаются в поддержке государства, и обеспечить ее - наша с вами задача. Известно, что не все работодатели охотно предоставляют места на производстве для инвалидов. С руководителями предприятий надо встречаться, убеждать их в необходимости трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья», - нацелил присутствующих Иван Белозерцев.

По его мнению, если здоровье позволяет инвалидам выполнять несложный труд, органы власти должны стремиться предоставить такую возможность.

«Это могут быть рабочие места вахтеров или операторов, выполняющих самые простые функции. Или сфера продвижения продукции предприятий через Интернет, чем мог бы заниматься, например, активный молодой человек с ограниченными физическими возможностями», - конкретизировал Белозерцев.

Глава региона поручил усилить работу по трудовой занятости инвалидов и повысить эффективность взаимодействия с работодателями по данным вопросам, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

0
0
0
0
Гость|14.09.2017 17:28|

работы ни кому нет .

Гость|14.09.2017 17:33|

Я инвалид, прошу предоставить мне место чиновника или депутата, так как они исполняют только самые простые функции и не должны быть очень умными и образованными.

Гость|14.09.2017 17:45|

Гость писал(a):

Я инвалид, прошу предоставить мне место чиновника или депутата, так как они исполняют только самые простые функции и не должны быть очень умными и образованными.
Если будете хорошо осваивать бюджетные средства и кому нужно откатывать, то возьмут!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!