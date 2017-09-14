14.09.2017 | 17:01

На совещании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с главами районов, состоявшемся в четверг, 14 сентября, обсуждалось трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщил министр труда, социальной защиты и демографии региона Евгений Трошин, в области проживают 28 360 инвалидов трудоспособного возраста. Из них работают 5 679 человек. Наиболее высокие показатели в сфере трудоустройства граждан этой категории - в Кузнецком, Белинском, Земетчинском и Камешкирском районах.

«Мы говорим о категории людей, которые в наибольшей степени нуждаются в поддержке государства, и обеспечить ее - наша с вами задача. Известно, что не все работодатели охотно предоставляют места на производстве для инвалидов. С руководителями предприятий надо встречаться, убеждать их в необходимости трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья», - нацелил присутствующих Иван Белозерцев.

По его мнению, если здоровье позволяет инвалидам выполнять несложный труд, органы власти должны стремиться предоставить такую возможность.

«Это могут быть рабочие места вахтеров или операторов, выполняющих самые простые функции. Или сфера продвижения продукции предприятий через Интернет, чем мог бы заниматься, например, активный молодой человек с ограниченными физическими возможностями», - конкретизировал Белозерцев.

Глава региона поручил усилить работу по трудовой занятости инвалидов и повысить эффективность взаимодействия с работодателями по данным вопросам, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.