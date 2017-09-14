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Общество | «Радио 101.8» приглашает пензенцев поучаствовать в кастинге

14.09.2017|17:25
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«Радио 101.8» ищет жителей Пензы, которые считают себя эрудированными, свободно владеют русским языком, имеют хорошее чувство юмора и хотят, чтобы их голос услышали тысячи.

«В очередной раз «Радио 101.8» проводит кастинг. Ждем абсолютно всех. 16 сентября, кинокомплекс «Современник», улица Пушкина, 10, «Фараон Hall». Приходите, не пожалеете. Начало кастинга в 10 часов», - обратилась к пензенцам диджей «Радио 101.8» Нюрочка Чайковская.

Работа на радио для многих его сотрудников уже давно стала частью жизни. Прямой эфир - это всегда что-то непредсказуемое, а также уникальная возможность познакомиться с различными выдающимися личностями.

«Вообще, в этой студии часто появляются известные люди. Здесь были все известные певцы, исполнители, композиторы. Это очень приятные беседы, это здорово», - поделилась Нюрочка Чайковская.

Итак, тех, кто хочет стать диджеем «Радио 101.8», ждут на кастинге уже в эту субботу, 16 сентября, в 10:00 в релакс-кафе «Фараон Hall» в кинокомплексе «Современник» на Пушкина, 10.

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