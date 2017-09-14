Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|14 сен 2017|17:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+19oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+12oC
+23oC
Завтра | Ясно |
  68.69  |  $  57.77
 

Общество | Пензенцам предложили 22 сентября приехать на работу на велосипеде

14.09.2017|16:03
Печать

22 сентября всем пензенцам предлагают на один день отказаться от городского и личного транспорта и присоединиться к всероссийской акции «На работу на велосипеде».

«Основная цель акции - показать, что вопреки существующим стереотипам велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой», - сообщается на сайте дворца спорта «Буртасы».

Напомним: акция по предложению Минтранса РФ проводится два раза в год - в третью пятницу мая и 22 сентября.

Весной пример всем жителям области показали чиновники во главе с мэром Пензы Виктором Кувайцевым, прибывшие на работу на двухколесном транспорте.

0
0
0
0
Гость|14.09.2017 16:21|

лучше на гироскутерах, так безопаснее

Гость|14.09.2017 16:34|

А давайте! Только пусть первыми едут чиновники, да по красной вверх. Интересно, хоть один доедет?

Гость|14.09.2017 16:36|

У нас в городе нет условий для передвижения на велосипеде. Очень опасно. Есть только видео как чиновники от стоянки авто до здания доезжают около 100 метров. Покажите пример с Арбеково до центра. Слабо?!

Гость|14.09.2017 16:40|

Мда... Учитывая отсутствие велодорожек, эта инициатива выглядит, мягко говоря, нелепо

Гость|14.09.2017 16:49|

Гость писал(a):

У нас в городе нет условий для передвижения на велосипеде.
Есть условия. Только, к сожалению, не очень комфортные.

Гость писал(a):

Покажите пример с Арбеково до центра. Слабо?!
Частенько езжу - по проспекту Строителей ехать нормально по проезжей части, потом так же по 8 марта - Суворова (жаль, что полоса для ОТ короткая - было бы супер, если бы ее по всей улице сделали). Единственный сложный участок - путепровод, где тошнить в гору по проезжей части, когда рядом несутся под 80, весьма неприятно, а тротуар узкий и разбит. Ну и еще на кольце у глобуса разметку нарисовали стремную, с такой разметкой чтобы не нарушать, приходится ехать до перехода за кольцом через Бекешскую и там переходить.

Гость писал(a):

Мда... Учитывая отсутствие велодорожек, эта инициатива выглядит, мягко говоря, нелепо
Эта инициатива как раз для того, чтобы показать, что есть много людей, которым велодорожки НУЖНЫ. Что на них есть спрос. Если никто не будет ездить на велосипеде - для кого дорожки делать?

Гость|14.09.2017 16:49|

Мда... Учитывая отсутствие велодорожек, эта инициатива выглядит, мягко говоря, нелепо

Ну буртасы всегда отличались непробиваемой тупостью и лихой придурью...

Гость|14.09.2017 16:51|

Гость писал(a):

Эта инициатива как раз для того, чтобы показать, что есть много людей, которым велодорожки НУЖНЫ. Что на них есть спрос. Если никто не будет ездить на велосипеде - для кого дорожки делать?
Вы думаете, что кто-то занимается учетом количества велосипедистов?!?!?!

Гость|14.09.2017 16:58|

Гость писал(a):

Вы думаете, что кто-то занимается учетом количества велосипедистов?!?!?!
В том-то и дело, что не занимается. Потому цель таких мероприятий - собрать в один день на улице как можно больше велосипедистов, чтобы это бросалось в глаза безо всякого учета.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!