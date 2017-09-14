14.09.2017 | 16:03

22 сентября всем пензенцам предлагают на один день отказаться от городского и личного транспорта и присоединиться к всероссийской акции «На работу на велосипеде».

«Основная цель акции - показать, что вопреки существующим стереотипам велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой», - сообщается на сайте дворца спорта «Буртасы».

Напомним: акция по предложению Минтранса РФ проводится два раза в год - в третью пятницу мая и 22 сентября.

Весной пример всем жителям области показали чиновники во главе с мэром Пензы Виктором Кувайцевым, прибывшие на работу на двухколесном транспорте.